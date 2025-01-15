姜濤重新學車呼籲勿偷拍：等我pass先出po Edan首與Dear Jane同台勾回憶(有片)

承諾開live與fans交流 談到他早前與邱士縉(Stanley)等人開live時，被Stanley取笑拖了兩年仍未考車牌，姜濤澄清兩年前原想學車，但被拍照報道後，便沒有再上堂，今年重新學車考牌，他自言沒信心，即時請教「一take pass」的Edan，「上次俾大家影相後，就係我上的最後一堂，係第二堂，(現已重新上堂？)會呀，所以大家唔好影我相，唔該，等我pass咗再po出嚟。唔該，唔pass就唔好po。」對於有fans希望他多開live，姜濤答應會嘗試多開live與fans交流溝通，並承諾今年至少會有一次。談到再奪得加拿大中文電台至Hit推崇男歌手大獎，姜濤表示，「好開心，多謝，提醒自己繼續努力，不足的地方仍多。」

Edan揸車接送父母食飯 感覺溫馨 Edan早前擔任Dear Jane X五堅情演唱會嘉賓，對於首次與兩個單位同台，感到非常開心，「真係細細個聽住佢哋啲歌大，真係好有回憶，同埋《銀河修理員》呢首歌，喺我推出《E先生連環不幸連件》前，跟阿Jer開Youtube live唱歌時有揀呢首歌，所以特別有意義。而且第一次與五堅情同台表演，也算完成我這個小粉絲的夢想。」Edan日前在社交平台分享與家人慶祝生日的溫馨照片，他表示父母都在1月生日，但由於要開工故提早慶祝，「所以一齊出街食飯，去了一間從小到大都經常去的酒家，好多回憶，因為好少一家人有機會出去食飯，而且揸車接送家人去食飯，以前未試過，所以好溫馨。談到「小如豬」在其TG群組現身，會否協助管理，他就表示妹妹忙於學業，畢業後再打算。他表示fans club管理方面，將會盡快公布詳情。

回應fans爭拗 籲理性討論 對於近日有fans投訴經理人不公平，影響Anson Lo工作機會，Anson Lo回應指經理人要照顧不同成員工作發展，「每年各自都有不同發展，無論音樂或拍戲，大家不用太擔心，隨還而安，繼續努力做好自己。」Edan表示，AM Team各有不同負責範籌，明白fans緊張關注，他坦言，「其實都不只今次，以往都有不同聲音，最緊要理性討論，同埋相信我哋。」對於《12怪盜》報名12位男主角角逐影帝，Edan笑言報名只是儀式感，「有很多出色的演員比我們優秀，不會互相「界刂」票，絕對可以放心。最後，今日活動前發生fans因霸位而爭拗，更需報警調停，3人表示不太知情，Edan補充指略有聽聞，「知少少，但未了解詳情，最緊要安全同互相尊重，知道大家好辛苦。」