姜濤長文講感受 林作留言撐追星獲網民支持

姜濤在社交平台發長文，回應婉拒與粉絲合照的原因，並呼籲大家改以書信形式代替禮物，獲多位圈中好友及網民留言鼓勵及支持。向來不放過任何抽水機會的林作，亦在姜濤的帖文留言，引來部份網民不滿，斥他不停擦存在感，但亦有人認同他對追星行為的見解。

林作著姜濤不要自責

林作自言無意挑釁，自己亦有下屬是姜糖，認為追星行為本身是不理智行為︰「理智就唔會去追星啦哈嘛？！如果我去追你星，追少少你都會話我癲癲地啦？就好似同人講：上床要理智一樣地矛盾。我理智我仲點搞人啊！既然都係不理性行為，咁做就去盡吧！」他認為追星應該是瘋狂地去追，並著姜濤不用自責︰「你要自豪可以搞到人地瘋狂。至少你班fans同你齊齊整整留在香港，冇被你搞到遠走加拿大。」