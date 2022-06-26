姜濤長文講感受 林作留言撐追星獲網民支持

姜濤在社交平台發長文，回應婉拒與粉絲合照的原因，並呼籲大家改以書信形式代替禮物，獲多位圈中好友及網民留言鼓勵及支持。向來不放過任何抽水機會的林作，亦在姜濤的帖文留言，引來部份網民不滿，斥他不停擦存在感，但亦有人認同他對追星行為的見解。
林作著姜濤不要自責
林作自言無意挑釁，自己亦有下屬是姜糖，認為追星行為本身是不理智行為︰「理智就唔會去追星啦哈嘛？！如果我去追你星，追少少你都會話我癲癲地啦？就好似同人講：上床要理智一樣地矛盾。我理智我仲點搞人啊！既然都係不理性行為，咁做就去盡吧！」他認為追星應該是瘋狂地去追，並著姜濤不用自責︰「你要自豪可以搞到人地瘋狂。至少你班fans同你齊齊整整留在香港，冇被你搞到遠走加拿大。」
林作支持追星要瘋狂
有網民對林作這番說話表示認同，但亦有人認為林作將「追星」同「上床」掛勾是錯誤。其後林作再在自己的個人社交平台留言，分享藝人應如何面對粉絲的行為︰「追星叫人唔好咁瘋狂，要理性，等於KOL埋怨自己follower太多、有錢人呻自己太有錢。你靠粉絲食飯，係佢哋成就你，你叫人行開啲。我打開門做生意，顧客們要幾瘋狂，我都淨係會感恩，做好自己，迎合佢哋，我哋都係服務人而已。」他亦再次強調並非抽水，也不反對追星，認為人是感性動物，總會有些非理智嗜好，「我只是認為偶像不能食碗面反碗底。更不能不可一世。」