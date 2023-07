MIRROR成員姜濤將於8月假亞博舉行個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,日前他宣布暫別社交網,閉關為個唱做準備。

不過,姜濤昨天在IG限時動態分享早前與爸媽去澳門來旅行的照片,相中的他與姜爸、姜媽一起坐船觀光,以到teamLab展覽打卡,更入住超豪華的酒店套房,姜濤留言︰「感謝,令我放鬆了一天。」不少姜糖見偶像突然派福利都表示非常興奮。