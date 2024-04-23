姜濤開live談粉絲衝突 承認曾因此與Anson Lo互不理解但現已成好友

MIRROR完成美加巡唱已於日前返港，姜濤fans (姜糖)與盧瀚霆fans (神徒)因霸位接機生衝突，Anson Lo昨日回應，「如果大家為了支持我而令自己身體受傷的話，我覺得好唔值得，我會好肉赤。」昨日(22日)姜濤與柳應廷(Jer)和Anson Lo與李駿傑(Jeremy) 兵分兩路為《12怪盜》謝票，姜濤在謝票場回應，「我哋都覺得好苦惱，唔知點樣做。」他又自責可能自己處理得不夠好，就此作出道歉。他坦言與Anson Lo的關係曾因此受影響，但現在是好朋友，而25歲的生日願望，就是希望大家都將心比己，fans繼續快樂追星。

衝突嚴重 唔知點做 當晚10時許，姜濤在社交平台開live，他笑言「找數」兌現承諾，但直言緊張過上台演出，皆因要就姜糖與神徒衝突事件，分享內心感受，他直言曾掙扎曾否開live，也曾跟公司商量，「知道粉絲因接機發生衝突，可能有人受傷，我同公司都嘗試了解事件，但發現100個人有100種不同說法，無法去考證件事怎樣。」 姜濤表示分享內容，可能會被斷章取義，但更重要是呼籲大家安全至上，這亦是MIRROR出道以來的一貫取態，他無奈表示，「但發現衝突嚴重咗，粉絲之間的隔膜越來越大，老實講，我唔知點做。」他續指，一直認為藝人的責任，是為支持者的生活添加樂趣無奈事與願違，「好心痛大家，無人希望支持自己嘅人受委屈同受傷，相信所有藝人都唔想自己fans，支持自己的受到傷害。」

質疑做得未夠好 公開道歉 姜濤表示，他與Anson Lo臨落機前才得悉fans衝突事件，「我同佢都唔知點算，我哋好灰心。本身開開心心從tour返嚟，好掛住屋企人、香港同fans，其實行咗18日tour都係好掛住呢度，所以大家都掛終於返屋企嘅心情，終於可以稍為唞唞，努力再出發下站，冇諗度發生呢啲事。」姜濤坦言曾與Anson Lo商量怎樣做，但沒有答案，「我同阿撈諗，係咪仲有啲地方做得唔夠好，我哋係咪可以再做多一步，就可以避免呢啲事情發生，我自己一直諗緊呢啲問題，我係咪應該同大家講sorry，係咪因為我自己做得唔夠好，所以先至導致呢個事情發生？我唔知，唔知道可以點樣做，所以，我如果有做得唔好嘅地方，我想同大家講聲抱歉，可能有更加好嘅方式去處理，但so far到而家，我未有任何頭緒可以做啲乜嘢。」所以他決定開live親自再作呼籲。

因fans衝突唔開心 姜濤坦言，粉絲衝突，令他與Anson Lo感困擾，「老實講，我同Anson Lo有為呢啲事情唔開心，因為我哋之間有被呢啲嘢影響到，由《造星》到而家，我哋各自都經歷過唔同嘅嘢，我哋一開始，我相信我同佢都係，我哋所有人都係好單純嘅一班後生仔，所以當出道短短五、六年，就經歷咗咁多事，我哋係有互相唔理解過，但後來都知道，大家緊張我哋，先至會有呢啲事情發生，後尾好彩地，我哋而家真係好好嘅朋友嚟。因為我哋係好好嘅朋友，所以更加覺得難過，唔知點做！」他又表示，希望自己可以成為大家嘅榜樣，但自知仍有很多不足，定會努力客觀地去了解和改善。