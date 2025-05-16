姜濤驚爆挑戰機動遊戲致身體不適　姜糖留言：出咗事邊個負責？

姜濤捉緊Jeremy

ViuTV團綜節目《呂濤米Lo Seoul》現正播放，由MIRROR「士多啤梨組」成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）和李駿傑（Jeremy）一起赴韓國拍攝，四子齊齊到樂天世界挑戰機動遊戲，不過姜濤在驚恐的狀態下挑戰機動遊戲，以致身體不適，更需要前往醫療室休息，且中斷了之後的拍攝工作。事件引起了不少姜糖討論，有姜糖表示Respect姜濤，亦有姜糖對節目組感到不滿。

姜濤表情痛苦大叫：我不行了！ 節目組要求四子體驗刺激的機動遊戲，以測試眾人的心率反應，當中Anson Lo和Jeremy表現興奮，姜濤則非常擔心且捉緊Jeremy的手臂。不過專業的他表示願意嘗試玩過山車，「我試試玩吧，但如果我玩完之後真的不可以繼續，可不可以不玩跳樓機等？我怕我會嘔。」過程中，姜濤的表情很痛苦，並大叫：「我不行了！」其後，他岀現頭暈等症狀，估計是因為難以承受強大離心力以致令其身體不適，需要前往醫療室休息，中斷了之後的拍攝工作。

姜濤早於節目拍攝前的會議上，跟節目組表明想避免接觸過於刺激或離心力強大的遊戲，並說明自己容易於過後反胃或頭暈。他更求節目組：「我求求你放過我！人生已經歷了很多高高低低，你又何苦要我在機動遊戲上經歷這些，可能我上去後不能下來就不是太好。」

姜糖留言：真係唔好有下次 事件引起不少姜糖於網上討論，有姜糖留言：「姜濤 陰公豬豬 RESPECT」、「保護心臟 健康第一 快看醫生」、「欣賞姜濤勇於嘗試」、「姜濤明係驚都頂硬上 真係唔好有下次 唔係個個人都受得住離心力㗎！請體諒每個人都有不同嘅體質！」、「萬一出咗事，邊個人負責？拿別人痛苦作玩笑。」、「好玩嗎？有同理心嗎？見到姜確實好恐懼。」

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈