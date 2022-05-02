姜濤《作品的說話》MV 30小時內破150萬點擊 執行導演Maggie：我未必有勇氣咁拍

MIRROR成員姜濤於23歲生日當天(4月30日)，推出以反戰為主題的新歌《作品的說話》，姜濤親自執導的MV上架不足30小時已衝破150萬點擊，登上熱門音樂影片的榜首，成績驕人。姜濤《鏡中鏡》MV導演之一Maggie Leung今次轉為擔任《作品的說話》執行導演，她在社交平台分享攝製點滴，坦言在鏡頭或畫面選取上，與姜濤的想法有分歧，甚至有所懷疑，「老實講我未必會咁樣拍，又或者咁講我未必有勇氣咁樣拍。」但姜濤始終堅持，最後當她看著作品親自說話時，大感釋懷，「我一直以為係我幫姜濤，喺嗰一刻，我先發現原來係姜濤幫我。」

姜濤力排眾議

《作品的說話》是姜濤繼《孤獨病》後再次自導自演，他找來曾為Edan(呂爵安)、Jer(柳應廷)、陳卓賢(Ian)、Jeremy(李駿傑)等鏡仔多次合作，以及MIRROR新團歌《Innerspace》和《鏡中鏡》MV導演之一的Maggie Leung擔任執行導演，Maggie Leung在IG分享新歌MV的攝製花絮，她直言，以為在Jer的《人類群星閃耀時》之後不會再做監製，今次確實是首次幫人實現腦海裡構思的畫面。

Maggie坦言：「如果係我哋平時自己執導咁樣去做呢隻歌，老實講我未必會咁樣拍，又或者咁講我未必有勇氣咁樣拍（因為今次真係實行緊一樣好大規模而且好高難度嘅嘢）。」但既然姜濤選擇找她執行，她亦以行動去相信這位年輕人，「例如我都有懷疑過咁樣擺個BB喺到拍得唔得，好唔好睇，但佢同我講佢想講下一代，佢想講嘅係傳承，為咗我哋嘅下一代我哋更加唔可以忘記愛……又例如opening嗰個long shot，佢要拍然後佢話後期要做環境聲唔入歌，開會在座好多人都反對，但佢話呢個真係佢腦入面嘅畫面，到頭來我都覺得係佢啱。」