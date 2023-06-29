姜濤《我的天堂城市》今年在港上映 演異鄉追夢舞者與李嘉文有愛情線

《我的天堂城市》改編自台灣新生代導演俞聖儀的同名得獎短片，一眾演員包括宋芸樺、姜濤、姚淳耀等親身飛往美國紐約拍攝，以3段故事、三種求生存的掙扎，串成一個尋找幸福的過程。其中，姜濤演居住紐約熱愛跳舞的研究生Jack，在身處異鄉的尋夢過程，經歷幻得幻失，遇上同是舞者的LuLu(李嘉文飾)一拍即合，上演一段時而甜蜜、時而困惑的感情關係有。從劇照所見，姜濤與李嘉文關係親密，未知會否有熱親戲，但必然有不少跳街舞場口。

宋芸樺 重返紐約見證10年成長

近年片約不斷的愛情片女王宋芸樺，今次收起過往甜美一面，展現成熟事業型女生實幹一面，角色面對人生交叉點，思考在大城市中去或留這個重要課題。是次電影拍攝，更促成芸樺相隔10年重返紐約的機會，讓她反思甚多：「第一次來紐約是10年前，𝟏𝟗歲的我，花了一個月的時間體驗紐約的精彩。來到時代廣場，熱鬧的氣氛就跟電影裡演的一樣，琳瑯滿目的霓虹廣告看板，人來人往的喧譁聲，彷彿是城市的心臟，撲通撲通的讓人都有活力了起來。十年後再回到紐約，也許是心境上的轉變，不再只是想看到電影鏡頭裡美好的那一面，也想更了解這座城市的現實樣貌，就像有人說過，在紐約可以很熱鬧也可以很寂寞，太多的變化在這裡。」