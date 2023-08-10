姜濤《我的天堂城市》10 月上映 學完Popping想喺街頭即興表演

由MIRROR的姜濤、宋芸樺、姚淳耀、魏蔓、李嘉文主演的電影《我的天堂城市》即將於10月香港上映，全新預告隨之發放。姜濤在片中飾演朝聖嘻哈街舞的「Jack」，他於預告中展示出自己對跳舞的熱愛：「跳舞的時候，就像掌控整個世界。」今次他為了角色，特地在拍攝前特地學跳Popping，於電影中展現不同舞技，更透露未來想挑戰即興街頭表演。
學Popping有新啟發
《我的天堂城市》描述一眾不同背景的異鄉人離家遠赴紐約打拼的故事，姜濤飾演來自台灣的研究所高材生，因熱愛嘻哈街舞文化，藉練舞抒解壓力及異地生活的寂寞，片中一口氣展現Popping、Locking舞蹈魅力與風采。他其實沒正式學過Popping，拍攝前專誠上課集訓，拍攝期間也有外籍老師從旁指導，姜濤表示：「真的很有趣，讓我對舞蹈有新了解，原來外國跳舞可以有很多Freestyle的設計！」
想即興街頭演出
姜濤赴美拍片期間，看到當地流行即興表演，大表興奮：「我覺得可以嘗試一下！尤其看到大家很自然地在街頭表演，獲得很大啟發，不一定要像舞台上零出錯的表演才是最好，自然流露也能很好看。」除了精湛舞技，曝光預告中也可聽到他幾乎沒口音的標準國語，姜濤表示父母是上海人，從小耳濡目染，加上愛看台灣節目及聽中文歌，所以說話口音較為自然，不過仍謙虛表示還可以更好。
宋芸樺認內心寂寞
愛情片女王宋芸樺今次飾演尋找人生方向的留學生智美，談起對角色共鳴，芸樺說：「以前常離家到各地拍戲，很懂這種在不熟悉環境奮鬥的心情，努力想往上，也認真過每一天，但內心很寂寞。」她於電影中邊哭邊吃三明治，宋芸樺回憶：「那天特別有感而發，覺得29歲跨30歲這一年發生很多事，哭得很有感。」
尋找家的定義
金鐘視帝姚淳耀和偶像劇女神魏蔓則是詮釋在紐約生活的台灣夫妻，有複雜難解的家庭和親子問題，開拍前導演讓一家三口做線上表演訓練，從此熟悉彼此，預告中可見姚淳耀拍枱怒吼魏蔓：「妳剛剛就是在怪我！」充滿緊繃氣氛。談起這場爭執戲，魏蔓笑說：「謝謝淳耀在演出時給我飽滿精確的情緒打擊，讓我在當下自然反應的很順利。」
而導演俞聖儀正計劃專誠從美國飛到亞洲宣傳《我的天堂城市》，跟影迷見面。導演開心表示：「一直都居住在紐約，可以帶著我首部執導的台灣長片回台，有回家的感覺。」她希望電影能帶著觀眾看見離鄉追夢人寂寞的心情，並且尋找家的定義。