姜濤《我的天堂城市》10 月上映 學完Popping想喺街頭即興表演

由MIRROR的姜濤、宋芸樺、姚淳耀、魏蔓、李嘉文主演的電影《我的天堂城市》即將於10月香港上映，全新預告隨之發放。姜濤在片中飾演朝聖嘻哈街舞的「Jack」，他於預告中展示出自己對跳舞的熱愛：「跳舞的時候，就像掌控整個世界。」今次他為了角色，特地在拍攝前特地學跳Popping，於電影中展現不同舞技，更透露未來想挑戰即興街頭表演。

學 Popping有新啟發 《我的天堂城市》描述一眾不同背景的異鄉人離家遠赴紐約打拼的故事，姜濤飾演來自台灣的研究所高材生，因熱愛嘻哈街舞文化，藉練舞抒解壓力及異地生活的寂寞，片中一口氣展現Popping、Locking舞蹈魅力與風采。他其實沒正式學過Popping，拍攝前專誠上課集訓，拍攝期間也有外籍老師從旁指導，姜濤表示：「真的很有趣，讓我對舞蹈有新了解，原來外國跳舞可以有很多Freestyle的設計！」 想即興街頭演出 姜濤赴美拍片期間，看到當地流行即興表演，大表興奮：「我覺得可以嘗試一下！尤其看到大家很自然地在街頭表演，獲得很大啟發，不一定要像舞台上零出錯的表演才是最好，自然流露也能很好看。」除了精湛舞技，曝光預告中也可聽到他幾乎沒口音的標準國語，姜濤表示父母是上海人，從小耳濡目染，加上愛看台灣節目及聽中文歌，所以說話口音較為自然，不過仍謙虛表示還可以更好。

宋芸樺認內心寂寞 愛情片女王宋芸樺今次飾演尋找人生方向的留學生智美，談起對角色共鳴，芸樺說：「以前常離家到各地拍戲，很懂這種在不熟悉環境奮鬥的心情，努力想往上，也認真過每一天，但內心很寂寞。」她於電影中邊哭邊吃三明治，宋芸樺回憶：「那天特別有感而發，覺得29歲跨30歲這一年發生很多事，哭得很有感。」