姜濤4.27現身自家品牌發布會 「TO ZERO」寄意返璞歸零

姜濤將於本月30日迎接24歲生日，近日除了籌備新歌《DUMMY》，亦忙於推出自家時裝品牌。姜濤於上月往日本工作順道籌備個人時裝品牌，其品牌「TO ZERO」已開設官方社交帳戶，昨日(23日)推出宣傳短片，今日宣布將於本周四(27日) 正式面世，並在銅鑼灣時代廣場舉行發布會，屆時姜老闆將現身分享品牌理念，其品牌取名為「TO ZERO」，當中既包含著姜濤的名字「TO」，也象徵著「返璞歸零」，姜濤希望以時裝系列為載體，展開有關人生的各種課題，帶出啟發人心的訊息。

「一日限定」打卡活動

當日下午舉行「一日限定」活動，設置《TO ZERO》巨型品牌標誌及雜誌封面設計的裝置，供姜糖們盡情打卡並詮釋自己專屬的TO ZERO雜誌封面。活動於下午2時至晚上10時進行，活動當日早上8時開始派籌，公眾需先領取籌號才可進場參觀，名額有限，先到先得，額滿即止。最後兩小時則不設派籌，以先到先得方式排隊入場，最後入場時間為9時50分，會場將於10時關閉。不少姜糖留言表示會請假出席，更有原本已訂機票的姜糖表示要更改行程。