姜濤4.27現身自家品牌發布會 「TO ZERO」寄意返璞歸零

唯美女友視角

姜濤個人品牌「TOZERO」官方社交帳戶,繼日前上載一張只見背影的相片,他身穿背上印有英文字「NINETY NINE THINGS TO DO IN LIFE」(生命中要做的99件事)的外套,站在日本街頭拍照。昨日再推出約11秒「見樣」的宣傳片,片中姜濤穿上米色外套、背着鏡頭站在櫻花樹下,然後在陽光照射下展現半邊臉,最後在鏡頭前展現一個溫暖的微笑,全程女友視覺非常唯美。「TO ZERO 」在官方社交帳戶中的介紹是〝Zero is the origination. Zero is the destination.〞(零是起源。零是目的地。)