姜濤4.27現身自家品牌發布會 「TO ZERO」寄意返璞歸零

姜濤將於本月30日迎接24歲生日，近日除了籌備新歌《DUMMY》，亦忙於推出自家時裝品牌。姜濤於上月往日本工作順道籌備個人時裝品牌，其品牌「TO ZERO」已開設官方社交帳戶，昨日(23日)推出宣傳短片，今日宣布將於本周四(27日) 正式面世，並在銅鑼灣時代廣場舉行發布會，屆時姜老闆將現身分享品牌理念，其品牌取名為「TO ZERO」，當中既包含著姜濤的名字「TO」，也象徵著「返璞歸零」，姜濤希望以時裝系列為載體，展開有關人生的各種課題，帶出啟發人心的訊息。
「一日限定」打卡活動
當日下午舉行「一日限定」活動，設置《TO ZERO》巨型品牌標誌及雜誌封面設計的裝置，供姜糖們盡情打卡並詮釋自己專屬的TO ZERO雜誌封面。活動於下午2時至晚上10時進行，活動當日早上8時開始派籌，公眾需先領取籌號才可進場參觀，名額有限，先到先得，額滿即止。最後兩小時則不設派籌，以先到先得方式排隊入場，最後入場時間為9時50分，會場將於10時關閉。不少姜糖留言表示會請假出席，更有原本已訂機票的姜糖表示要更改行程。
唯美女友視角
姜濤個人品牌「TOZERO」官方社交帳戶，繼日前上載一張只見背影的相片，他身穿背上印有英文字「NINETY NINE THINGS TO DO IN LIFE」(生命中要做的99件事)的外套，站在日本街頭拍照。昨日再推出約11秒「見樣」的宣傳片，片中姜濤穿上米色外套、背着鏡頭站在櫻花樹下，然後在陽光照射下展現半邊臉，最後在鏡頭前展現一個溫暖的微笑，全程女友視覺非常唯美。「TO ZERO 」在官方社交帳戶中的介紹是〝Zero is the origination. Zero is the destination.〞(零是起源。零是目的地。)