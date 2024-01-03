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娛樂
2024-01-03 12:58:00

姜濤IG出PO 554字剖白慶幸在叱咤重新爬起來感想 向批評過自己的人「由衷説聲感謝」

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姜濤IG深夜出PO剖白一年心路歷程 重踏叱咤舞台慶幸可以重新爬起來

姜濤IG深夜出PO剖白一年心路歷程 重踏叱咤舞台慶幸可以重新爬起來

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》在1月1日舉行，MIRROR成員姜濤憑歌曲《濤》奪得「我最喜愛的歌曲大獎」，他連續第4年獲得呢個獎項，打破上世紀90年代歌神張學友創下「三連冠」紀錄。姜濤當時台上只講「「多謝，多謝大家，我真係估唔到，多謝，我會做好啲，多謝。」作為得獎感言。姜濤昨晚（2日），於社交網站IG上載黑白色照片，並撰寫554字長文去剖白過去一年嘅心路歷程，11小時獲5.2萬Like post。

姜濤在叱咤2023憑《濤》獲選我最喜愛的歌曲後，在IG post長文發表感受，配以一張黑白相（姜濤IG截圖） 姜濤在叱咤2023憑《濤》獲選我最喜愛的歌曲後，在IG post長文發表感受（姜濤IG截圖） 姜濤在叱咤2023憑《濤》獲選我最喜愛的歌曲後，在IG post長文，獲不少姜糖鼓勵支持。（姜濤IG截圖） 姜濤在叱咤2023憑《濤》獲選我最喜愛的歌曲後，在IG post長文，獲不少姜糖鼓勵支持。（姜濤IG截圖） 姜濤在叱咤2023憑《濤》獲選我最喜愛的歌曲後，在IG post長文，獲不少姜糖鼓勵支持。（姜濤IG截圖） 姜濤在叱咤2023憑《濤》獲選我最喜愛的歌曲後，在IG post長文，獲不少姜糖鼓勵支持。（姜濤IG截圖） 姜濤在叱咤2023憑《濤》獲選我最喜愛的歌曲後，在IG post長文，獲不少姜糖鼓勵支持。（姜濤IG截圖）

姜濤︰對於姜糖，我最想説的，不是感謝，而是抱歉

姜濤於社交網站IG撰寫長文，談及過去一年嘅經歷咗無數嘅風波同浪濤，過程中成長等。姜濤又亦有提及重踏叱咤舞台感受，慶幸自己可以於跌倒的地方重新爬起來，又想對姜糖講聲抱歉。

  • 經過昨晚，我內心其實鬆了一口氣，這並不是因為獲得任何獎項，而是慶幸自己能在曾經跌倒的地方重新爬起來。坦白講，昨天剛踏入頒獎禮會場時，内心是害怕的，甚至可説是恐懼，但當看到台下每一個亮起的燈牌，我突然有了無窮力量和勇氣。
  • 在很多人眼裏，偶像應該是一個完美的存在。而我自知身上還有很多缺點，有岩巉的一面，但我希望能成爲一個陪伴著大家，一起去追求完美和進步的人。此刻，對於所有姜糖家人，我最想説的，不是感謝，而是抱歉，陪伴我成長的過程讓你們也受到了很多委屈和傷害。對不起，我以後會做得更好。
  • 在過往的頒獎典禮中，年少輕狂的自己曾説過一些豪言壯語，我沒有後悔，因爲那是當時自己最真實的想法。但現在長大了，我更願意將想法付諸於行動。所以，請原諒我未在昨晚叱吒頒獎典禮的台上說太多話，内心很多的感謝，我會放在心中，然後用實際行動去報答。
  • 去年曾經以爲，一切要從頭開始，現在看來這其實正是自己需要學習的一種生活態度。因爲只有心態歸零，才不會害怕失去，不會成爲被束縛的Dummy。」
2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，姜濤憑《濤》一曲勇奪今年「我最喜愛的歌曲」，（資料圖片） 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，姜濤憑《濤》一曲勇奪今年「我最喜愛的歌曲」，（資料圖片） 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，姜濤憑《濤》一曲勇奪今年「我最喜愛的歌曲」，（資料圖片） 姜濤再次唱出《濤》。 姜濤 姜濤再次唱出《濤》。 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，姜濤憑《濤》一曲勇奪今年「我最喜愛的歌曲」，（資料圖片） 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，姜濤憑《濤》一曲勇奪今年「我最喜愛的歌曲」，MIRROR大熱奪「我最喜愛的組合」 。（資料圖片） 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，姜濤憑《濤》一曲勇奪今年「我最喜愛的歌曲」，MIRROR大熱奪「我最喜愛的組合」 。（資料圖片）

姜糖大表感動

姜濤IG Post一出，不少「姜糖」都表示被感動到，紛紛留言為姜濤打氣，例如「這種壓力的確不是人人可以受得住， 想做就堅持落去，對得起自己就可以了 加油」、「無人需要完美，你都唔需要。別把別人的期望都背在身上。找回自己由衷的笑容，比一切重要。」、「只有強者才會不斷檢討自己，亦會保持謙卑的心態繼續學習。祝願2024年繼續用你的夢想和愛溫暖我們。」、「人長大就是要經歷不同的高高低低，放心，姜家人會不離不棄，繼續支持你。」、「講得好！邊度跌低，邊度爬返起身！年輕人就係要嘗試，感謝你的出現，令姜家人團結，做你強大後盾！」及「好感動，任何時候都撐你，2024年一切順利」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖）
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