姜濤IG出PO 554字剖白慶幸在叱咤重新爬起來感想 向批評過自己的人「由衷説聲感謝」

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》在1月1日舉行，MIRROR成員姜濤憑歌曲《濤》奪得「我最喜愛的歌曲大獎」，他連續第4年獲得呢個獎項，打破上世紀90年代歌神張學友創下「三連冠」紀錄。姜濤當時台上只講「「多謝，多謝大家，我真係估唔到，多謝，我會做好啲，多謝。」作為得獎感言。姜濤昨晚（2日），於社交網站IG上載黑白色照片，並撰寫554字長文去剖白過去一年嘅心路歷程，11小時獲5.2萬Like post。

姜糖大表感動

姜濤IG Post一出，不少「姜糖」都表示被感動到，紛紛留言為姜濤打氣，例如「這種壓力的確不是人人可以受得住， 想做就堅持落去，對得起自己就可以了 加油」、「無人需要完美，你都唔需要。別把別人的期望都背在身上。找回自己由衷的笑容，比一切重要。」、「只有強者才會不斷檢討自己，亦會保持謙卑的心態繼續學習。祝願2024年繼續用你的夢想和愛溫暖我們。」、「人長大就是要經歷不同的高高低低，放心，姜家人會不離不棄，繼續支持你。」、「講得好！邊度跌低，邊度爬返起身！年輕人就係要嘗試，感謝你的出現，令姜家人團結，做你強大後盾！」及「好感動，任何時候都撐你，2024年一切順利」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈