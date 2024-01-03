姜濤IG出PO 554字剖白慶幸在叱咤重新爬起來感想 向批評過自己的人「由衷説聲感謝」

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》在1月1日舉行，MIRROR成員姜濤憑歌曲《濤》奪得「我最喜愛的歌曲大獎」，他連續第4年獲得呢個獎項，打破上世紀90年代歌神張學友創下「三連冠」紀錄。姜濤當時台上只講「「多謝，多謝大家，我真係估唔到，多謝，我會做好啲，多謝。」作為得獎感言。姜濤昨晚（2日），於社交網站IG上載黑白色照片，並撰寫554字長文去剖白過去一年嘅心路歷程，11小時獲5.2萬Like post。
姜濤︰對於姜糖，我最想説的，不是感謝，而是抱歉
姜濤於社交網站IG撰寫長文，談及過去一年嘅經歷咗無數嘅風波同浪濤，過程中成長等。姜濤又亦有提及重踏叱咤舞台感受，慶幸自己可以於跌倒的地方重新爬起來，又想對姜糖講聲抱歉。
- 經過昨晚，我內心其實鬆了一口氣，這並不是因為獲得任何獎項，而是慶幸自己能在曾經跌倒的地方重新爬起來。坦白講，昨天剛踏入頒獎禮會場時，内心是害怕的，甚至可説是恐懼，但當看到台下每一個亮起的燈牌，我突然有了無窮力量和勇氣。
- 在很多人眼裏，偶像應該是一個完美的存在。而我自知身上還有很多缺點，有岩巉的一面，但我希望能成爲一個陪伴著大家，一起去追求完美和進步的人。此刻，對於所有姜糖家人，我最想説的，不是感謝，而是抱歉，陪伴我成長的過程讓你們也受到了很多委屈和傷害。對不起，我以後會做得更好。
- 在過往的頒獎典禮中，年少輕狂的自己曾説過一些豪言壯語，我沒有後悔，因爲那是當時自己最真實的想法。但現在長大了，我更願意將想法付諸於行動。所以，請原諒我未在昨晚叱吒頒獎典禮的台上說太多話，内心很多的感謝，我會放在心中，然後用實際行動去報答。
- 去年曾經以爲，一切要從頭開始，現在看來這其實正是自己需要學習的一種生活態度。因爲只有心態歸零，才不會害怕失去，不會成爲被束縛的Dummy。」
姜糖大表感動
姜濤IG Post一出，不少「姜糖」都表示被感動到，紛紛留言為姜濤打氣，例如「這種壓力的確不是人人可以受得住， 想做就堅持落去，對得起自己就可以了 加油」、「無人需要完美，你都唔需要。別把別人的期望都背在身上。找回自己由衷的笑容，比一切重要。」、「只有強者才會不斷檢討自己，亦會保持謙卑的心態繼續學習。祝願2024年繼續用你的夢想和愛溫暖我們。」、「人長大就是要經歷不同的高高低低，放心，姜家人會不離不棄，繼續支持你。」、「講得好！邊度跌低，邊度爬返起身！年輕人就係要嘗試，感謝你的出現，令姜家人團結，做你強大後盾！」及「好感動，任何時候都撐你，2024年一切順利」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈