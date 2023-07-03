姜濤Jer柳應廷開騷「戀事多」？ 消息人士對接連傳秘戀感奇怪

踏入2023年暑假，MIRROR成員姜濤、柳應廷(Jer)、Anson Lo(盧瀚霆)、呂爵安(Edan)將先後舉行《MIRROR "In My Sight" Solo Concert 2023/24》系列的個人演唱會，Jer將於本周五(7日)打頭陣假灣仔會展舉行首個個人演唱會，而Jeremy(李駿傑)亦會於8月底舉行《網上行夢想系MOOV LIVE》音樂會。事有湊巧，近日幾位準備開騷的「鏡仔」接連傳出戀聞，繼有報道指姜濤秘戀髮型師後，今日又傳出Jer的戀聞及Jeremy與女伴睇騷。

據接近MIRROR的消息人士向本報透露，姜濤與Jer的戀聞絕非事實，從沒發生經理人公司高層用錢買斷姜濤相片這回事，經理人公司從來沒有阻止任何一位MIRROR成員拍拖，對於MIRROR幾位開演唱會的成員，接二連三傳出戀聞，大感奇怪。