姜濤Jer柳應廷開騷「戀事多」？ 消息人士對接連傳秘戀感奇怪

踏入2023年暑假，MIRROR成員姜濤、柳應廷(Jer)、Anson Lo(盧瀚霆)、呂爵安(Edan)將先後舉行《MIRROR "In My Sight" Solo Concert 2023/24》系列的個人演唱會，Jer將於本周五(7日)打頭陣假灣仔會展舉行首個個人演唱會，而Jeremy(李駿傑)亦會於8月底舉行《網上行夢想系MOOV LIVE》音樂會。事有湊巧，近日幾位準備開騷的「鏡仔」接連傳出戀聞，繼有報道指姜濤秘戀髮型師後，今日又傳出Jer的戀聞及Jeremy與女伴睇騷。
據接近MIRROR的消息人士向本報透露，姜濤與Jer的戀聞絕非事實，從沒發生經理人公司高層用錢買斷姜濤相片這回事，經理人公司從來沒有阻止任何一位MIRROR成員拍拖，對於MIRROR幾位開演唱會的成員，接二連三傳出戀聞，大感奇怪。
懶理戀聞
前晚(1日)有傳媒言之鑿鑿指姜濤與髮型師Lydia發展逾一年地下情，昨日遭當事人姜濤否認和經理人花姐指斥造假後，昨晚(2日)再報道指Jer秘戀化妝師Rainbow，以及Jeremy與長髮女伴前後腳秘密睇騷。不過，傳聞卻遭兩位當事人「雙Jers」冷待，Jer在IG限時動態分享柳柳粉(Jer粉絲)為演唱會打氣的影片，以及與一眾舞蹈員開心排練的短片，全情投入為個唱準備；而Jeremy則於社交平台分享上月往東京拍攝的靚靚廣告相。兩人似乎都聽從花姐「大家唔好再為一D失實報道而擔心同勞氣」的叮囑。
事實上，大部分鏡粉對「MIRROR戀事多」都一笑置之，認為拍拖亦屬正常事，有柳柳粉更半說笑指，原來戴同一款帽就可跟Jer拍拖。至於會否繼續有鏡仔的戀聞傳出，則仍有待觀察。