RubberBand成員泥鯭在網上寸姜濤的言論,事件持續發酵,盧覓雪於節目《在晴朗的一天出發》中提起此事時,其節目的FB專頁頓成戰場。在泥鯭發表言論的翌日,姜濤即興和ERROR的肥仔(梁業)一齊外出夾公仔,玩得頗開心。及至今日,姜濤在社交平台上載一段黑白短片,片中見到他又笑又喊,期間更自拍後腦及咆哮,整個配搭極詭異。他留言說︰「笑一笑,一切都會好。You got a dream, you gotta protect it. #dummy」片段屬新歌MV的一部份。

姜糖不禁哭出來

粉絲見到片段之後,留言表示心痛,並安慰他希望可以開心過每一天,甚至有粉絲表示不禁哭了出來。有人留言呼籲姜糖或其他人應該不要再評論事件,其中有人留言︰「你這個年齡,承受的事情實在太多!多謝你繼續『用作品說話』並讓說話留在善良的溫度裡!成人的世界留下太多兇險給你們這一代,好好摸索、奔跑,我們會繼續支持你的!」