姜濤po黑圖賀Jeremy花姐生日 Edan尋「生日群組」失踪人口：Jer去咗邊

昨日(8日)是MIRROR成員李駿傑(Jeremy)和經理人花姐(黃慧君)的生日，Jeremy於晚上在社交平台分享與花姐和「生日群組」慶生許願的照片，寫道：「29歲，開心。」相片中見當日出席馬場活動的Edan和花姐，還有邱士縉(Stanley)和盧瀚霆(Anson Lo)，惟獨欠柳應廷(Jer)，Edan亦有分享慶生照片，tag了Jer留言，「去咗邊？」，其實上月Stanley生日與Jeremy同慶生時，Edan亦因工作缺席，今次「生日群組」亦未能齊人，不少粉絲在Threads自製各式各樣搞笑P圖，務求令5位成員合照慶生。