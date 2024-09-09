姜濤po黑圖賀Jeremy花姐生日 Edan尋「生日群組」失踪人口：Jer去咗邊

昨日(8日)是MIRROR成員李駿傑(Jeremy)和經理人花姐(黃慧君)的生日，Jeremy於晚上在社交平台分享與花姐和「生日群組」慶生許願的照片，寫道：「29歲，開心。」相片中見當日出席馬場活動的Edan和花姐，還有邱士縉(Stanley)和盧瀚霆(Anson Lo)，惟獨欠柳應廷(Jer)，Edan亦有分享慶生照片，tag了Jer留言，「去咗邊？」，其實上月Stanley生日與Jeremy同慶生時，Edan亦因工作缺席，今次「生日群組」亦未能齊人，不少粉絲在Threads自製各式各樣搞笑P圖，務求令5位成員合照慶生。
Jeremy驚見「膠樣」
「豬仔」Jeremy於踏入29歲的零晨首先收到「巨龍」邱士縉(Stanley)送上的「生快」祝福，非常sweet。姜濤就在晚上連環出擊，在IG限時動態分享「膠樣」Jeremy與「猙獰」花姐的黑圖，Jeremy看到自己的「膠樣」不禁問道：「點解我完全唔認出係幾時？」Alton就送上抽像畫給兩人賀壽，而花姐就在IG 限時動態許願：「我今年生日願望，可以做自己，身邊的人可以幸福快樂！」Jeremy的歌迷會則在生日展覽高唱生日歌高呼，「Unicorns嘅魔法係咩，咪就係令Jeremy變得更幸福。」