姜濤Threads連出兩po：批評真的可以，但別太難聽

姜濤昨晚在社交平台Threads連出兩po，身穿深色衛衣的他站在日本街頭。首個po寫道：「接觸這個平台一段時間，發現這邊的負面能量的確比較多，那就讓我們散播一點正能量吧～ 雖然有時候心裡面也忍不住要反擊黑我和無中生有的人。但說實在的，有什麼用呢？只有無止境的罵戰，還不如在我這裡就停了。這世界上每個人都可以有自己的觀點，沒有絕對的對錯，有時候批評真的可以，但別批評的太難聽唄，也給公眾人物們留點面子唄，我努力改還不行嗎？好啦，說了那麼多，也是希望自己可以慢慢地真心祝福所有討厭自己的人，也祝福所有生活不愉快的人們，願我們每一個人都可以遇到任何困難都可以走出來。」