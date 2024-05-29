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娛樂
2024-05-29 17:34:47

姜濤Threads連出兩po：批評真的可以，但別太難聽

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姜濤

姜濤出po，有感而發寫下感受。

姜濤昨晚在社交平台Threads連出兩po，身穿深色衛衣的他站在日本街頭。首個po寫道：「接觸這個平台一段時間，發現這邊的負面能量的確比較多，那就讓我們散播一點正能量吧～ 雖然有時候心裡面也忍不住要反擊黑我和無中生有的人但說實在的，有什麼用呢？只有無止境的罵戰，還不如在我這裡就停了。這世界上每個人都可以有自己的觀點，沒有絕對的對錯，有時候批評真的可以，但別批評的太難聽唄，也給公眾人物們留點面子唄，我努力改還不行嗎？好啦，說了那麼多，也是希望自己可以慢慢地真心祝福所有討厭自己的人，也祝福所有生活不愉快的人們，願我們每一個人都可以遇到任何困難都可以走出。」

姜濤

姜濤出道至今承受不少壓力。

不逃避負面情緒

至於第2個po則換上另一日本街頭背景，姜濤寫道：「這幾年想通的事情包括做好自己該做的事，一步步向前走別著急，盡量保持客觀理性的看待自己，也盡量以一顆善良的心看待這個世界，我們畢竟生活在一個資訊爆炸的年代，要完全斷絕網絡上的聲音幾乎不可能，所以學會“過濾”的技能非常重要，所有好與壞的聲音都不能照單全收，努力了解自己，不要逃避任何負面的情緒(妒忌、憤怒等等)，努力把這些情緒轉化為推動自己的動力使你進。」另外，姜濤日前在IG分享自己唱出周杰倫的《擱淺》，網民大讚好聽，又要求他推出國語歌。連MC張天賦也留言：「好勁……」姜濤就回覆：「你勁D(啲)。」

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姜濤

姜濤唱《擱淺》，MC張天賦大讚「勁」。

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