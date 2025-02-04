姜皓文心痛殷寧付出 兩公婆首次合作認日日吵大鑊

姜皓文說︰「條路真難行，好多事發生，要解決好多事，就算幾好朋友都好似好奇怪件事，但好嘢都解決得到。我又要演，好多嘢又要交俾老婆，其實我係心痛老婆，佢係最辛苦，佢由咩都唔識開始問我哋，到開始可以策劃晒成件事，佢真係好叻！」他稱太太由構思故事，到找編劇去寫，又要投資者，全程都是話一步一驚心，坦言整個過程都心痛太太，認為她是最辛苦的一個。

殷寧表示見到老公跑宣傳時，自己也很心痛，因為無法給他很好的支援，但很開心身邊一直都有不同人為他們打氣，令他們非常感動。問到二人在今次有沒有吵大架，他們直認有，坦言險些打架，「片場拗到火紅火綠，各自番酒店！鬧到唔想再鬧！」殷寧續指姜皓文要一人分飾兩角，同時又要兼顧監製一職，所以明白他的情緒會更波浪，所以自己很包容他。