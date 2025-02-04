姜皓文心痛殷寧付出 兩公婆首次合作認日日吵大鑊

姜皓文與太太殷寧夫妻檔炮製賀歲電影《哈哈哈新年喜戲》周四（6日）上映，今日(4日)舉行首映，現身出席的有李璨琛、陳靜、林盛斌、吳家樂等，徐少強的兒子徐偉棟亦有現身支持。姜皓文與殷寧表示今次製作賀歲片時，遇到不少困難，如今見到電影上映大為感動，更形容「似生咗個仔咁！」
姜皓文說︰「條路真難行，好多事發生，要解決好多事，就算幾好朋友都好似好奇怪件事，但好嘢都解決得到。我又要演，好多嘢又要交俾老婆，其實我係心痛老婆，佢係最辛苦，佢由咩都唔識開始問我哋，到開始可以策劃晒成件事，佢真係好叻！」他稱太太由構思故事，到找編劇去寫，又要投資者，全程都是話一步一驚心，坦言整個過程都心痛太太，認為她是最辛苦的一個。
殷寧表示見到老公跑宣傳時，自己也很心痛，因為無法給他很好的支援，但很開心身邊一直都有不同人為他們打氣，令他們非常感動。問到二人在今次有沒有吵大架，他們直認有，坦言險些打架，「片場拗到火紅火綠，各自番酒店！鬧到唔想再鬧！」殷寧續指姜皓文要一人分飾兩角，同時又要兼顧監製一職，所以明白他的情緒會更波浪，所以自己很包容他。
姜皓文與陳靜在片中有床上戲，殷寧表示那一場戲有監場。姜皓文爆太太嫌他們的動作不夠激情，更笑謂有叫殷寧不要望著他，並透露太太過去一直都沒有看他的戲，亦甚少監場，但今次殷寧就坐足全程。殷寧聞言笑謂今次完成了老公的新年願望。
姜皓文表示一直都希望有機會去轉換自己的崗位，難得遇到機會，大家夾手夾腳完成一件事，成績亦不俗，令他大感熱血。他表示馬來西亞有很多賀歲片，自己的電影反應很好，問到會否擔憂在香港上映的壓力，他表示很視乎觀眾口味，每部電影都是電影人的心血，從不覺得電影是差或爛片，只不過是口味問題。問到他們如何評分今次夫妻檔合作，姜皓文表示101分，殷寧就認為是200分。他們認為今次表現尚算合格，很感激不同人幫忙才能完成作品。