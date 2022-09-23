姜皓文自爆老婆非最愛 與廖子妤合拍《曾經擁有》大馬參展

由姜皓文和廖子妤主演的電影《曾經擁有》(前名：電影痴漢)，等了逾4年，今年終於正式上映。電影繼今年7月入圍第19屆西班牙巴塞隆拿比克《亞洲夏日電影節》「競賽單元」後，將再於10月7至9 日於「亞洲電影學院大獎舉行」的《亞洲電影巡迴放映：吉隆坡站》作亞洲首映。
姜皓文演腦退化影痴
對於電影獲邀參展兩個電影節，男主角姜晧文大感鼓舞，「《曾經擁有》其實比《翠絲》更早完成拍攝，係我在演藝路上真正首次擔綱演出的電影，能夠參展電影節，是我人生中最大的鼓舞，是對我個人及我們團隊的肯定及令我繼續進步的最大動力。戲中的角色正反映出我對電影的痴迷，無論我遇到的每一個角色，我都是深愛沉溺於角色和電影當中。」他笑言自己一直與港產片談戀愛，電影是最愛，老婆只排第二，「回想起當時拍攝，我沒有太大的壓力，因為故事主角就像我本人，角色要演一個腦退化症的人，係有一定難度，需要做一下功課去了解。藉此希望大家都能支持電影《曾經擁有》、支持『港產片』。」
廖子妤衣錦還鄉
此片由出爐金像女配角廖子妤擔任女主角，對電影終可上映大感高興，「最近我有幸和黑哥再度合作拍攝另一部電影，我們都有談起《曾經擁有》，他一見到我便說：嘩，你大個咗好多呀，其實再度回看從前的演出，都會覺得那時較清澀。」《曾經擁有》將於馬來西亞放映，她形容是與黑哥衣錦還鄉，因兩人對馬來西亞都有深厚情感，希望吉隆坡的觀眾會喜歡這部電影。」
因疫情再三延期勁無奈
《曾經擁有》是徐梓耀首次執導的長片，比假冒女神更早完成。對於電影由《電影痴漢》改名為《曾經擁有》，徐梓耀解釋：「近年電影業遭受難以預計的疫情影響而且不可抗力，電影一而再再而三地延期上映，其間少不免會感到難過及無奈，但同時亦明白留戀昨日光景會有礙向前尋求突破的道理，結果當初的「懷緬」如今變成了「回顧」，有見及此，我便把片名更改成更加能夠符合現狀的《曾經擁有》，同時亦把它上映視作了一個稍作休息及重新檢討自己的時機。」