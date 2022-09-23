姜皓文自爆老婆非最愛 與廖子妤合拍《曾經擁有》大馬參展

由姜皓文和廖子妤主演的電影《曾經擁有》(前名：電影痴漢)，等了逾4年，今年終於正式上映。電影繼今年7月入圍第19屆西班牙巴塞隆拿比克《亞洲夏日電影節》「競賽單元」後，將再於10月7至9 日於「亞洲電影學院大獎舉行」的《亞洲電影巡迴放映：吉隆坡站》作亞洲首映。

姜皓文演腦退化影痴

對於電影獲邀參展兩個電影節，男主角姜晧文大感鼓舞，「《曾經擁有》其實比《翠絲》更早完成拍攝，係我在演藝路上真正首次擔綱演出的電影，能夠參展電影節，是我人生中最大的鼓舞，是對我個人及我們團隊的肯定及令我繼續進步的最大動力。戲中的角色正反映出我對電影的痴迷，無論我遇到的每一個角色，我都是深愛沉溺於角色和電影當中。」他笑言自己一直與港產片談戀愛，電影是最愛，老婆只排第二，「回想起當時拍攝，我沒有太大的壓力，因為故事主角就像我本人，角色要演一個腦退化症的人，係有一定難度，需要做一下功課去了解。藉此希望大家都能支持電影《曾經擁有》、支持『港產片』。」