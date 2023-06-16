姜皓文與《手捲煙》導演陳健朗合作 化身「定價揸Fit人」查消費價格

姜皓文以偵探造型，化身「定價揸Fit人」為競爭事務委員會拍攝最新電視廣告，廣告前晚（14日）於各電視台首播，港鐵平面廣告則於明天(17日)上架。電視廣告由《手捲煙》導演陳健朗執導，以豐富電影感來序述競爭條例訊息。內容大概指出供應商劃一零售價格可會能損害消費者利益，有機會會觸犯競爭條例，定價應交由分銷商決定。

今次以有趣的「定價揸Fit 人」偵探身份現身廣告，姜皓文說：「今次以一個偵探造型拍攝，追查一啲唔公平嘅交易。呢個廣告係想話畀大家聽公平競爭條例訊息，一個供應商係唔可以干涉其他分銷商轉售貨品的價格。我平時買嘢都會格價，巿面上唔同地方買一樣產品會有唔同價錢，好處係市民可以用一個好平嘅價錢，買到一啲自己想買嘅嘢。」