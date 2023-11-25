姜皓文視《鎖戰》從演以來最滿意代表作 成大馬華語片票房冠軍　

姜皓文（黑哥）早前返馬來西亞參演由馬來西亞和香港合拍的懸疑劇情片《鎖戰》，該片由吳培吉執導，姜皓文、高海寧、許紹雄、黃浩然、黃詩棋及陳沛江等主演，票房成績令人振奮，不但成為疫情後非賀歲檔最高票房的當地中文電影，更由開畫（11月16日）起連續7天成為中文電影票房冠軍，衝破130萬港元票房，大破港片在馬來西亞票房紀錄。

馬來西亞電影市場始終不及海外其他市場大，今次奪佳績，電影團隊感振奮。黑哥亦喜出望外，更形容為從演以來，自己滿意的一部作品。黑哥說：「在數個首映禮上都反覆觀看這部作品多次，覺得這是自己從演而來，當中表現的情感最為細膩的一套戲，真的很滿意，很喜歡。」