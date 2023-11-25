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娛樂
2023-11-25 18:00:25

姜皓文視《鎖戰》從演以來最滿意代表作 成大馬華語片票房冠軍　

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姜皓文視《鎖戰》從演以來最滿意代表作 成大馬華語片票房冠軍　

姜皓文視《鎖戰》從演以來最滿意代表作。

姜皓文（黑哥）早前返馬來西亞參演由馬來西亞和香港合拍的懸疑劇情片《鎖戰》，該片由吳培吉執導，姜皓文、高海寧、許紹雄、黃浩然、黃詩棋及陳沛江等主演，票房成績令人振奮，不但成為疫情後非賀歲檔最高票房的當地中文電影，更由開畫（1116日）起連續7天成為中文電影票房冠軍，衝破130萬港元票房，大破港片在馬來西亞票房紀錄。

馬來西亞電影市場始終不及海外其他市場大，今次奪佳績，電影團隊感振奮。黑哥亦喜出望外，更形容為從演以來，自己滿意的一部作品。黑哥說：「在數個首映禮上都反覆觀看這部作品多次，覺得這是自己從演而來，當中表現的情感最為細膩的一套戲，真的很滿意，很喜歡。」 

姜皓文今次與高海寧及黃浩然合作。

姜皓文今次與高海寧及黃浩然合作。

過往甚少有香港演員會走埠多日為電影進行宣傳活動，而今次黑哥罕有去到東馬沙巴、古晉等地宣傳，而且電影由新導演執導，是當地極少有的懸疑片題材，黑哥在戲中飾演山叔（許紹雄飾）愛徒，他是精通開鎖的鎖匠，同時是幫警察開鎖破案能手，但在一次開鎖工作中遇見老友李全凱（陳沛江飾），從而揭開一個潛藏已久的秘密。黑哥說：「對馬來西亞當地電影圈朋友來說，是件很震撼的事，大家相當好奇想知這位導演拍出來的懸疑片是怎樣的戲，結果令到大家喜出望外。」

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提到戲中的一埸駕駛電單車戲，黑哥雀躍說：「我好喜歡揸電單車，但香港排期考牌需時接近1年多、2年，今次拍戲可以模擬揸車都幾有型又開心，寓工作於樂趣！」 黑哥逗留在馬來西亞宣傳約20多天，有太太陪同去怡保等地出席首映禮，同行更有高海寧、許紹雄、黃浩然等。黑哥說：「未曾試過在馬來西亞多個地方走埠宣傳，完全感受到當地粉絲的熱情，相當開心。」

姜皓文拍攝揸電單車戲，坦言助圓鐵騎夢。

姜皓文拍攝揸電單車戲，坦言助圓鐵騎夢。

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