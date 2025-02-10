姜草神作《魔女》本周六開播 朴珍榮夥拍盧正義上演雙向救贖

由朴珍榮和盧正義主演的Viu Original原創奇幻韓劇《魔女》，安排2月15日開播，劇集改編自人氣作家姜草的同名網漫，香港觀眾可透過「黃Viu」平台收看。
韓國人氣漫畫家姜草擅於撰寫奇幻題材，改編自他筆下作品的劇集先後紅遍全球，繼《Moving超異能族》及《照明商店》大獲成功之後，即將又有《魔女》登場！
《魔女》講述神秘女子朴美貞（盧正義飾），自小被稱為「魔女」，喜歡她的男人不是受傷就是死亡，她也因此過著與世隔絕的生活；她的中學同學李東鎮（朴珍榮飾）為了證明深愛的美貞並非魔女而入讀統計學系，十年後更搖身一變成為業界最強數據分析師。某天二人意外在地鐵重逢，東鎮選擇冒著生命危險打破美貞的不幸，他們也在過程中成為了彼此愛的救贖。劇中東鎮為了讓美珍重新看到世界的光明，決心以身試法打破「不幸法則」，姜草希望藉此傳遞出「善良之人的憐憫可以帶來偉大救贖」的訊息，為世界帶來善念。
13年後同框主演
去年盧正義憑《名校的階梯》人氣急升，不但成為了各大雜誌御用模特兒，網民更激讚她的高冷氣質與「朴美貞」一角不謀而合！談到再次擔任女主角的心情，盧正義坦言視《魔女》為代表作：「《魔女》是我生命中一套珍貴的作品，因為這是我出道以來學到最多、感受最多、留下最深印象的電視劇。」至於GOT7成員朴珍榮，早前他與GOT7隊友暌違四年回歸K-POP界，掀起了樂迷的集體回憶。2025年可謂「朴珍榮年」，他將推出了退伍後首部韓劇《魔女》，讓粉絲興奮不已，除了獲原著書迷認證他與角色相似度極高，導演金泰亦稱：「珍榮穩定的音色和眼神都非常切合角色，『東鎮』的純粹和認真也很好地反映在他身上。」大讚他表現出色。
朴珍榮和盧正義出道以來看似沒有交集，原來二人曾經一同演出2012年偶像劇《Dream High 2》，不過當時並未同框；13年後他們終於拍檔，不論是劇種、還是二人的高顏值，都讓網民相當期待！據悉珍榮更經常自掏腰包請劇組吃飯，又會為全體工作人員準備禮物，難怪盧正義在劇集殺青時也忍不住在社交平台上表現不捨！值得一提的是，朴珍榮和盧正義曾分別擔任SBS《人氣歌謠》的主持人長達一年，可說是另類的緣分。
校服造型吸睛
劇中朴美貞和李東鎮早在高中結緣，近日劇組也釋出了盧正義和朴珍榮的校服照，只見現年23歲的盧正義一身青春造型毫無違和感，幸好30歲的珍榮再披校服仍然極具說服力！其中珍榮在雪中回望盧正義的場景，雙眼青澀純粹，充分演活了一名高中學生，使人不禁期待他的發揮。除了男女主角引爆熱話，《魔女》亦集結了張慧珍、安內相等實力派演員，網上亦流出了不少慶功宴照片，在大合照中可見《Uncle》張姬領、《流星》權韓率、朱鍾赫和金寶英等，陣容吸引。
為了忠於漫畫朴美貞的夢想之地，《魔女》特地選址奧地利人間仙境哈爾施塔特（Hallstatt）拍攝大結局，當地早於1997年被聯合國世界教科組織列入世界文化遺產，以湖光山色聞名。《魔女》將於本周開播，2月15日起逢星期六、日在「黃Viu」上架。