姜草神作《魔女》本周六開播 朴珍榮夥拍盧正義上演雙向救贖

由朴珍榮和盧正義主演的Viu Original原創奇幻韓劇《魔女》，安排2月15日開播，劇集改編自人氣作家姜草的同名網漫，香港觀眾可透過「黃Viu」平台收看。

韓國人氣漫畫家姜草擅於撰寫奇幻題材，改編自他筆下作品的劇集先後紅遍全球，繼《Moving超異能族》及《照明商店》大獲成功之後，即將又有《魔女》登場！

《魔女》講述神秘女子朴美貞（盧正義飾），自小被稱為「魔女」，喜歡她的男人不是受傷就是死亡，她也因此過著與世隔絕的生活；她的中學同學李東鎮（朴珍榮飾）為了證明深愛的美貞並非魔女而入讀統計學系，十年後更搖身一變成為業界最強數據分析師。某天二人意外在地鐵重逢，東鎮選擇冒著生命危險打破美貞的不幸，他們也在過程中成為了彼此愛的救贖。劇中東鎮為了讓美珍重新看到世界的光明，決心以身試法打破「不幸法則」，姜草希望藉此傳遞出「善良之人的憐憫可以帶來偉大救贖」的訊息，為世界帶來善念。