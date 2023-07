現年37歲的姜麗文昨日(27日)在社交網貼出與張家輝的合照,相中見姜麗文著上貼身吊帶上衣,身型弗爆,而張家輝則穿上橫間長袖T恤,打扮causal ,並露出燦爛的笑容。原來二人在25年前,因為爸爸秦沛與張家輝合作TVB劇集《外父唔怕做》而認識,而當年的姜麗文只得12歲。

姜麗文表示在配音室偶遇張家輝,並大讚對方寫道:「98年『外父唔怕做』識到而家 ,每次見到張家輝哥哥 ,佢都記得我個名 ,都會過嚟攬住我 ,永遠都有好香嘅香水味的, Always a kind, most gentle and humble king! What a wonderful surprise to bump into him at the dubbing studios! (永遠是一個善良、最溫柔、最謙虛的王者! 在配音工作室遇到他真是一個驚喜!」網民都紛紛留言大讚58歲的張家輝保養得宜,全冇老態。