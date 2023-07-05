姜麗文失戀患抑鬱症 自爆曾寫定遺書諗住自殺

姜麗文（Lesley）既是演員與主持，同時亦是唱作歌手，上月更發表新歌《I AM WOMAN》。原來音樂對Lesley來說不只是夢想，更是她的救命恩人：她早前應邀參加由「香港精神健康動力基金會」主辦的健康資訊項目，與3位精神科專科醫生一同拍攝影片，分享過去十年患上抑鬱症的心路歷程。 Lesley提到在她情緒最低落時，原來不只一次出現自毀念頭，「我回想其實有三次，很嚴重地考慮過或者想試圖自殺。例如有一次我正等待過馬路，便會覺得『為甚麼你們駕駛得這麼好，為何不幫幫我撞向我呢！』最嚴重時真的寫了信，準備說再見」。

靠音樂走過低潮 還好Lesley崩潰時，還有音樂相伴，「音樂絕對是我的救命恩人，第一次打算告別的時候我便寫歌，把情緒紀錄下來。這件事令我意識到，其實藝術或自己喜歡做的事，對我有很大的幫助。就算其他人放棄了我、沒人愛我、沒有人理會我也好，音樂永遠也在身邊」。 情傷 觸發抑鬱症 Lesley表示自己因為失戀而觸發抑鬱症，她說︰「當初甚麼也不知道，覺得失戀就是睡不著、不開心。但是過了幾個月愈來愈黑暗，無論發生甚麼事，就是不會感到開心，甚至信心與自我價值全失。」其時的Lesley為了工作仍然強顏歡笑，但一停機又哭過不停，「在拍攝場地控制不到自己，我便知道很嚴重，需要找醫生幫忙」。這些年Lesley努力面對抑鬱症，情緒有高有低，幸而在她積極了解抑鬱症，以及近年開始服藥，就算仍會出現負面情緒，但已經學懂如何應對。