姜麗文忍淚錄新歌《要說快樂太虛偽》 自言唔開心時創作靈感特別多

唱作女歌手姜麗文(Lesley)接受新城節目 《勁爆樂勢力》訪問，宣傳全新作品《要說快樂太虛偽》，Lesley透露只花了20分鐘便完成新歌的英文歌詞，然後交由填詞人Oscar翻譯為中文詞，她表示：「我寫嗰時好唔開心，一邊寫一邊喊，但點解喊就唔講喇！」
16 歲開始寫歌的Lesley，創作了不少出色作品，包括《I AM WOMAN》和《爸爸放心我出嫁》，而新歌《要說快樂太虛偽》雖然只用了鋼琴伴奏，但她自己亦被觸動到，Lesley說：「歌詞想帶出唔使強迫自己快樂，唔使迫自己成日咁有活力，有時做人，就算全世界同你講move on，做唔到就係做唔到，要接受自己。大家知我曾經患上抑鬱症，呢個 係我經歷，希望呢首咁慘的歌可以治療到大家。」
Lesley在最失落的時候，就靠寫歌抒發情緒，有時更要強忍眼淚，Lesley表示：「我錄《要說快樂太虛偽》時就要忍眼淚，一喊就錄唔到，但一完咗我就好似好放鬆咁。」Lesley 又透露不開心的時候會寫日記和寫詩，很多時都會將這些文字變成歌詞，而開心時則會繪畫，她稱：「例如今日同老公去約會，我會畫兩個人同心心，但唔會畫得太仔細，寫詞就會寫得長啲，因為唔開心時靈感就會多啲。」