姜麗文忍淚錄新歌《要說快樂太虛偽》 自言唔開心時創作靈感特別多

姜麗文自言唔開心時創作靈感特別多 。

唱作女歌手姜麗文(Lesley)接受新城節目 《勁爆樂勢力》訪問，宣傳全新作品《要說快樂太虛偽》，Lesley透露只花了20分鐘便完成新歌的英文歌詞，然後交由填詞人Oscar翻譯為中文詞，她表示：「我寫嗰時好唔開心，一邊寫一邊喊，但點解喊就唔講喇！」

16 歲開始寫歌的Lesley，創作了不少出色作品，包括《I AM WOMAN》和《爸爸放心我出嫁》，而新歌《要說快樂太虛偽》雖然只用了鋼琴伴奏，但她自己亦被觸動到，Lesley說：「歌詞想帶出唔使強迫自己快樂，唔使迫自己成日咁有活力，有時做人，就算全世界同你講move on，做唔到就係做唔到，要接受自己。大家知我曾經患上抑鬱症，呢個 係我經歷，希望呢首咁慘的歌可以治療到大家。」