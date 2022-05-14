姜麗文慘遭受網絡欺凌 關閉IG留言功能：如果你不喜歡我就轉台

秦沛女兒姜麗文（Lesley） 向來性格樂觀開朗，但原來她8年前曾因情傷確診患上嚴重的抑鬱症，更曾3度自殺。最近她主持《三餸一湯》表現活力充沛的一面被網民讚好，但同時亦收到不少負評。

日前Lesley在IG限時動態，連發4篇黑底白字以英文自揭受網上欺凌：「人，有時候真的很刻薄。對於任何認識我的人來說，電視上的我和真實的我幾乎是一樣的。我不是在表演或裝腔作勢，你甚至完全不認識我。如果你不喜歡我，就轉台，我很困惑為甚麼你要抱怨每一集，還花時間在IG找到我，只為了批評和私訊我指斥我說話、站立方式？」

Lesley說為此已停止看自己主持的烹飪節目，因她看到自己時會感到難過，並續指：「我明白藝人要承受仇恨，但有瘟疫、戰爭、飢荒、貧困，還有很多事情應該要去做，為甚麼要專注在我身上？網絡欺凌總是那麼傷人！」她更首次公開提到自己曾曾患抑鬱症，三度自殺，故她今次再次發文令不少網友大感擔心。

Lesley坦言：「如果你不是我的粉絲，請我離我遠一點，我只是一個努力工作去追夢的女生，請停止網絡欺凌。原本並不打算講，同時也不想給予欺凌者權力，但我真的從未試過因網上的一些人說了一些話而停止收看自己的節目或作品，可能真的太痛苦，我到底做錯了甚麼？」不過，Lesley其後刪掉了有關Ig限時動態，並關閉了留言功能，似乎是希望可以清靜一下。