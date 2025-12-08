姜麗文自創歌冇預警突遭下架 疑發行公司不負責任遺漏歌曲

姜麗文透露由她親自主唱、作曲、填詞兼MV製作MV均一手包辦的出嫁歌《爸爸放心我出嫁》在2022年6月發行，相隔三年多後，上周在她不知情的情況下，在各大音樂平台突然下架，令她相當無奈，她強調對於事件發生全不知情：「without my permission, without my knowledge（沒有我的允許，沒有我的知情）。」

發行公司遺漏歌曲

姜麗文解釋指自己是一位獨立音樂人，早年是透過一間音樂發行公司，協助她將歌曲上架至各大平台，她大爆《爸爸放心我出嫁》在最初上架時已經遇到問題，當年她公開歌曲發佈日期後，對方卻發現該因為忘記了而被推遲；如今歌曲被下架，主要是該公司的人事變動問題，旗下歌手的歌曲要從一間公司轉移到另一間公司，而他們亦將旗下歌手的歌曲搬得「乾乾淨淨」，惟獨忘記了她。



姜麗文無奈表示：「佢哋忘記咗我，忘記咗《爸爸放心我出嫁》，所以首歌就落咗架再搵唔到。Youtube仲有係因我自己upload，但個問題係我要睇吓點樣upload返首歌保留返之前嘅點擊率，雖然我唔係幾百萬個listen，但你哋都有聽我首歌架嘛，如自己upload返從零開始幾可惜，呢個就係獨立音樂嘅struggle （爭札）。」她續指：「落咗架一句對唔住都冇，我想鬧人唔知鬧邊個好！就咁話搵唔返啲資料，叫我自己搞返。」最後 ，姜麗文自勉謂：「希望《爸爸放心我出嫁》好快上番架，希望大家會繼續聽呢首歌同我嘅音樂，繼續支持獨立音樂。」