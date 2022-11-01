姜麗文自爆曾因情傷患抑鬱 ，三度萌生自殺念頭。

由陳凱琳(Grace)監製及主持的明珠台節目《Love Matters with Grace》，明晚（2日）播出最後一集，節目邀得姜麗文(Lesley)作嘉賓，並與Grace登上遊艇出海，暢談何為愛護自己。
Grace先問Lesley如何定義「自愛」，Lesley認為必須先顧及自己的身體和心靈健康，才能去愛別人。當Lesley被問及如何實踐「自愛」時，她透露無論自己在忙碌工作後有多疲累，都會堅持到健身室或在家中做運動，她相信運動使大腦分泌的安多酚不但有減壓作用，更讓她把煩惱拋諸腦後。
在「Memory Lane」環節中，Lesley與Grace談及一個存在亞洲社會中的現象；她們認為亞洲人或許是不希望被別人見到自己脆弱的一面或害怕家人和朋友擔心， 而甚少和別人討論精神健康問題。接著，Lesley細訴自己曾因情傷而患上抑鬱症，更三度萌生自殺念頭。當時她因害怕影響在娛樂圈工作的家人或會被標籤為「秦沛患有抑鬱症的女 兒」，而沒有告訴爸爸及逃避找朋友傾訴。最終，Lesley 把自己遇到的問題告知爸爸後，幸好獲得他無限的支持。她感恩爸爸為了幫助自己而透過學習來多了解精神健康及抑鬱症。爸爸更和她一起參與生命熱線舉辦的活動來多了解受情緒困擾的人士。爸爸的舉動令Lesley心受激勵，亦鼓勵她與其他人繼續分享自己的經歷和故事。