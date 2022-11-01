姜麗文自爆曾因情傷患抑鬱 ，三度萌生自殺念頭。

由陳凱琳(Grace)監製及主持的明珠台節目《Love Matters with Grace》，明晚（2日）播出最後一集，節目邀得姜麗文(Lesley)作嘉賓，並與Grace登上遊艇出海，暢談何為愛護自己。

Grace先問Lesley如何定義「自愛」，Lesley認為必須先顧及自己的身體和心靈健康，才能去愛別人。當Lesley被問及如何實踐「自愛」時，她透露無論自己在忙碌工作後有多疲累，都會堅持到健身室或在家中做運動，她相信運動使大腦分泌的安多酚不但有減壓作用，更讓她把煩惱拋諸腦後。