姬嘉鐸確認《神奇女俠3》製作中 美腿零妝相美媒大讚

《銀河守護隊》導演James Gunn與Peter Safran過檔DC Studios後，全面改革DCU作品，就連票房大收的《神奇女俠》(Wonder Woman)第3集也暫時擱置，飾演神奇女俠的以色列女星姬嘉鐸(Gal Gadot)日前接受Comicbook訪問時，確認《神奇女俠3》製作中。「我好愛Wonder Woman，是打從心底裡喜歡。從James與Peter得來的消息，Wonder Woman第3集正在製作。」姬嘉鐸更透露DC全新超人電影《Superman：Legacy》的籌備進度，「劇組正為不同演員進行試鏡，我當然未知演員名單。《Superman：Legacy》是巨大的項目，對DCU未來有非常大影響。」

演藝生涯最美相片 姬嘉鐸的IG追隨人數高達1億，她昨日於IG出po發新相，接近零化妝的她穿上純白冷衫，露出一雙美腿，相片獲近75萬讚好。時尚媒體大讚相片拍得超美，無論是姬嘉鐸的外形、拍攝角度、服飾與pose等，也呈現姬嘉鐸最美一面。網民一致讚好並留言：「她只是畫眉及塗唇膏，樣子已美得驚人」、「我已依照她穿上的冷衫編織一件給自己」。

最優雅猶太女性 38歲的姬嘉鐸是以色列人，18歲贏得2004年以色列小姐，之後擔任服裝品牌Castro代言人。2012年被選為50位最具天賦、優雅的猶太女性，2018年被《時代》雜誌評為最具影響人100人。姬嘉鐸於2008年參演《狂野時速4》，片中飾演女特工，因略欠名氣，未有太多人注意。2011年回歸拍攝《狂野5》，2013年再演《狂野6》，特工角色在片中陣亡。同年獲DC賞識，主演大作《神奇女俠》，開始被全球認識，已婚的她育有3名小朋友。大部分作品也是動作片的姬嘉鐸，將會演出明年上映的真人版《白雪公主》飾演反派王后。