姬絲汀裸上身拍雜誌封面 指荷李活性別歧視嚴重

從《Net-a-Porter》發布的照片， 姬絲汀以濕髮造型亮相，展現頹廢魅力。她又脫掉上衣，只用一隻手奪來遮胸，非常前衛大膽。另一張照片中，姬絲汀穿著短版針織衫，雙手抬起露出纖細的腰肢，加上頭髮自然地向後梳，華麗的視覺效，展現出她的性感魅力。

訪問裡談到荷李活性別歧視的看法，姬絲汀聲稱：「荷李活在支持女性電影製片人方面做得很少，我們需要更多女性主角，來擴大整個(電影)產業」。她又補充：「我認為父權制度應該被廢除。」談到她與導演Rose Glass，今年初合作的電影《血愛成河》，她說：「Rose Glass的工作方式既童趣又充滿活力，這是很多行業的高層管理人，對女性視角藝術的期望，我對Rose Glass很敬畏，並受到她的啟發。」

2021年與同性電影編劇Dylan Meyer訂婚的姬絲汀，並不是首位提出荷李活性別歧視問題嚴重的女星。曾演Netflix電視劇《王冠》的Olivia Colman，就指荷李活存在公資歧視；於Marvel超英片飾演黑寡婦(Black Widow)而大受歡迎的Scarlett Johansson，就公開談論過李活性別歧視的問題。