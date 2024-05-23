姬蒂白蘭芝康城為難民發聲 擁7.4億資產自稱中產惹爭議

55歲女星姬蒂白蘭芝(Catherine Blanchett)，近日以聯合國難民署親善大使身份，出席「第77屆康城國際電影節」聯合國的新聞發布會。作為親善大使為少數群體發聲，她穿著一件讓人想起巴勒斯坦國旗的連身裙現身。不過，擁有9,500萬美元(約7.4億港元)資產的她，在席上發言時自稱中產階級，隨即在網上引起爭議。
據美媒《Page Six》報道，姬蒂白蘭芝被問到作為親善大使，並為難民電影製片人提供平台，姬蒂白蘭芝將自己描述為白人、特權階層和中產階級，她說：「我可能會因為有『白人義務』情意結而受到批評，但我與難民的互動，完全改變了我對世界的看法，」
姬蒂白蘭芝補充道：「我遇到很多擁有非凡才華和創意視角的人，我無法告訴你，對這次聯合國難民公署經歷有多感激。」她的言論傳到社交媒體後，隨即網友引發爭議，網友紛紛留言問道：「擁有9,500萬美元的人，怎能算是中產階級呢？」、「我喜歡姬蒂白蘭芝，但是9,500萬美元在哪個世界才算是中產階級呢？」
而支持姬蒂白蘭芝的網友則表示：「與億萬富翁相比，這肯定意味著她是中產階級」、「你應該先看上文下理，而不僅僅幾個詞毫下判斷，她沒有理由因為做了好事而被嘲笑。」