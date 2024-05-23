姬蒂白蘭芝康城為難民發聲 擁7.4億資產自稱中產惹爭議

55歲女星姬蒂白蘭芝(Catherine Blanchett)，近日以聯合國難民署親善大使身份，出席「第77屆康城國際電影節」聯合國的新聞發布會。作為親善大使為少數群體發聲，她穿著一件讓人想起巴勒斯坦國旗的連身裙現身。不過，擁有9,500萬美元(約7.4億港元)資產的她，在席上發言時自稱中產階級，隨即在網上引起爭議。

據美媒《Page Six》報道，姬蒂白蘭芝被問到作為親善大使，並為難民電影製片人提供平台，姬蒂白蘭芝將自己描述為白人、特權階層和中產階級，她說：「我可能會因為有『白人義務』情意結而受到批評，但我與難民的互動，完全改變了我對世界的看法，」