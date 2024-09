第81屆威尼斯影展踏入第6日,前任占士邦丹尼爾基格(Daniel Craig)與男星Drew Starkey主演電影《Queer》參展。電影以20世紀40年代的墨西哥城為背景,講述丹尼爾飾演的美國橋民愛上Drew飾演退伍軍人的故事。由同志片《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)導演Luca Guadagnino執導,《Queer》今日舉行首映,穿上米色西裝的丹尼爾行紅氈非常有型。