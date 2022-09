第79屆威尼斯影展是歐洲三大電影節之一,今次盛會於意大利時間舉行到第三天,26歲影壇紅星、人稱「甜茶」的添麥菲查洛美(Timothee Chalamet),今次憑主競賽電影《Bones And All》爭奪影帝寶座,他抵達當地後已為新片宣傳出席記者會及首映禮。

添麥菲查洛美曾以童星發展,多得2017年主演的同志電影《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name),令他得以爆紅,剛拍完在匈牙利首都布達佩斯取景的《沙丘瀚戰2》(DUNE:Part Two)後,添麥菲抵達水都即享受靚景,出名親民的他到處被集郵也來者不拒,而今次走上紅地毯,他竟揀以一套紅色大露背裝扮登場,令人眼前一亮,而添麥菲亦有走近影迷大派簽名及任影唔嬲。