威尼斯影展 | 競賽片單公布！狼人和邦女郎爭影帝影后 華語片無入圍

下個月舉行嘅威尼斯影展公布入圍名單，23套參加競賽單元作品之中，荷里活出品繼續主導，今年爭奪影帝影后嘅演員陣容亦相當有星味。男演員方面，「狼人」Hugh Jackman同「甜茶」Timothee Chalamet分別以The Son 及Bones And All入圍。女演員競爭同樣激烈，有Cate Blanchett、Tilda Swindon兩位演技派女星之外，仲有今屆入圍金像獎女主角嘅Penelope Cruz，而最索邦女郎And De Armas飾演瑪莉蓮夢露亦憑新片Blonde入圍，未計其他國際級演員，呢4位女星對撼都已經夠睇頭。

今屆開幕電影係Noah Baumbach執導嘅White Noise，男女主角Adam Driver同Greta Gerwig（即係Barbie大電影導演）都係影帝影后黑馬。White Noise亦係首套由串流平台Netflix出品嘅威尼斯開幕片，而Netflix今屆有4套片入圍競賽項目。

至於亞洲電影就有3套入圍，分別係2套伊朗作品Beyond the Wall 及No Bears，同埋日本導演深田晃司嘅新片《LOVE LIFE》。華語電影今屆無作品打入競賽單元，近年國際影展成績搶眼嘅韓片亦無份。但係非競賽單元入面有已故韓國導演金基德遺作Call of God。

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