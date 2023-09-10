威尼斯電影節｜愛瑪史東科幻片奪金獅獎 濱口龍介贏盡歐洲大滿貫

第80屆威尼斯電影節於香港時間今早閉幕，並揭曉得獎名單。希臘導Yorgos Lanthimos執導、奧斯卡影后愛瑪史東(Emma Stone)、麥克雷法路(Mark Ruffalo)主演的科幻片《Poor Things》，奪最高榮譽金獅獎。Yorgos是威尼斯電影節得獎常客，其執導作品曾贏得最佳劇本、評審團大獎等。《Poor Things》講述一名女子早逝，被科學家將胎兒腦部移植令她復活。
《Drive My Car》導演贏評審獎
日本導演繼續揚威歐洲，奧斯卡最佳國際電影《Drive My Car》導演濱口龍介執導的《邪惡根本不存在》奪評審團大獎。濱口龍介於2021年憑《偶像與想像》贏柏林影展評審大獎、2022年的《Drive My Car》先後奪得康城影展最佳劇本，加上《邪惡》又奪評團獎，濱口龍介是繼國寶級導演黑澤明後，再有日本導演贏盡歐洲影展大滿貫。《邪惡》講述寧靜村莊附近建造設施，導致水資源和生命系統大受影響。影帝后方面，曾演出《孤疑》(Orphan)男星Peter Sarsgaard憑《Memory》封帝；《為富不仁》(Vice)的Cailee Spaeny憑名導Sofia Coppola執導的《Priscilla》羸影后。