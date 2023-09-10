威尼斯電影節｜愛瑪史東科幻片奪金獅獎 濱口龍介贏盡歐洲大滿貫

第80屆威尼斯電影節於香港時間今早閉幕，並揭曉得獎名單。希臘導Yorgos Lanthimos執導、奧斯卡影后愛瑪史東(Emma Stone)、麥克雷法路(Mark Ruffalo)主演的科幻片《Poor Things》，奪最高榮譽金獅獎。Yorgos是威尼斯電影節得獎常客，其執導作品曾贏得最佳劇本、評審團大獎等。《Poor Things》講述一名女子早逝，被科學家將胎兒腦部移植令她復活。