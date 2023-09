梁朝偉在《第80屆威尼斯電影節》奪得「終身成就金獅獎」,成為首名獲得該獎項的亞洲、華人演員。偉仔從導演李安手上接過獎項之後,一度感動落淚。其後他再捧住金獅獎到紅地氈讓傳媒拍照。劉嘉玲上載偉仔的照片說︰「老虎帶獅子回家」。

今日劉嘉玲再上載多張照片,更罕有公開二人的咀嘴照,相中見到她捧住偉仔的金獅獎,而偉仔就單手攬住嘉玲,二人嘟起咀錫錫。她留言說︰「Congratulations!You truly are the best!(恭喜!你真的是最棒的!)」其後她再分享在影展紅地氈的花絮,留言說︰「今天是你的日子。」