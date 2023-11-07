娃娃愛天下｜林曉培酒駕撞死人花11年還債 再戰樂壇清唱《心動》掀回憶殺

台灣女歌手林曉培出道25年，相隔5年她終於再有新碟面世，在全新EP《願我》中，林曉培透過三首創作歌曲道來自己入行至今歷經的人生起伏及心境，其中她為主打作品《時光的劇場》拍攝MV，今次更化身打掃溫泉的阿姨，體驗人生苦與樂。
1998年，林曉培發行首張專輯《Shino 林曉培》一炮而紅，在台灣賣出近70萬張的佳績，之後把濱崎步歌曲翻唱成廣東歌《娃娃愛天下》亦成為大熱作品，可惜2003年起因罹患躁鬱症，一度叫停音樂事業，當她打算在2007年再度發行專輯，卻爆出牌酒後駕駛及撞死人事件，演藝生涯被迫中斷。林曉培當時與死者家屬達成800萬台幣和解，法官就林曉培酒駕違反公共危險罪的部分，判處入獄50天，過失致死部分判處徒刑六個月，緩刑兩年，而她因為800萬賠償要在港澳地區狂接活動還債，花了11年時間才還清。
去年，林曉培宣布加盟新東家杰思國際娛樂，今年發行轉公司後首張作品《願我》，當中《時光的劇場》可說是她獻給一班不離不棄的歌迷，並透露一開始在寫歌前因偶然遇到一群少男少女下課而湧起青春時的印象及悸動，在埋手創作的過程中，回想年輕時談戀愛及憑衝勁追夢的那份無畏，繼而想起代表作《心動》再把觸動寫成新歌，MV中她飾演澡堂員工，與不同時段平行時空的自己邂逅，構成這首歌曲致青春的精神及感動，其中在MV尾聲更讓林曉培清唱了《心動》，為歌迷掀起無限回憶殺。
林曉培表示：「其實我從國小二年級就想當歌手，因為那時候媽媽開卡拉OK店，很多機會可以唱歌、也有機會體驗被關注的感覺，讓我自己在那個時候就很想要很想要成為一個歌手，當然，也很幸運的，在17歲就實現了夢想。17歲就到日本做非常正式的歌手、舞台的訓練，自己非常感謝老天爺給我的這個契機，不管物換星移，舞台如何改變，我都希望我自己可以為了實現國小二年級立下的夢想而持續努力著。」