娃娃愛天下｜林曉培酒駕撞死人花11年還債 再戰樂壇清唱《心動》掀回憶殺

台灣女歌手林曉培出道25年，相隔5年她終於再有新碟面世，在全新EP《願我》中，林曉培透過三首創作歌曲道來自己入行至今歷經的人生起伏及心境，其中她為主打作品《時光的劇場》拍攝MV，今次更化身打掃溫泉的阿姨，體驗人生苦與樂。

1998年，林曉培發行首張專輯《Shino 林曉培》一炮而紅，在台灣賣出近70萬張的佳績，之後把濱崎步歌曲翻唱成廣東歌《娃娃愛天下》亦成為大熱作品，可惜2003年起因罹患躁鬱症，一度叫停音樂事業，當她打算在2007年再度發行專輯，卻爆出牌酒後駕駛及撞死人事件，演藝生涯被迫中斷。林曉培當時與死者家屬達成800萬台幣和解，法官就林曉培酒駕違反公共危險罪的部分，判處入獄50天，過失致死部分判處徒刑六個月，緩刑兩年，而她因為800萬賠償要在港澳地區狂接活動還債，花了11年時間才還清。