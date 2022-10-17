娃鬼大戰！新登場M3GAN 社交平台挑機寸Chucky 隨時建立娃鬼元宇宙

上星期尾，由《恐懼鬥室》及《詭屋驚凶實錄》系列導演溫子仁監製嘅新片M3GAN推出預告片，成功吸引視線。故事以AI人工智能玩偶M3GAN，由父母雙亡女孩嘅好朋友變成殺人狂魔嘅驚嚇過程，最得人驚嘅係M3GAN似笑非笑、唔知下秒係咪搵刀捅你嘅神情！雖然套戲下年先上，但係電影公司相當落力宣傳，居然同經典片《娃鬼回魂》入面嘅「娃鬼」鼻祖Chucky網上開拖。

Twitter互寸

Chucky嘅twitter account居然撩到M3GAN留言挑機，寸「前輩」唔夠班，仲唔止係回一句咁少，好多個post都落場撥火！Chucky當然都不甘示弱，而一班外國星如Megan Thee Stallion等都留言食花生。

玩得咁高興，當然唔能夠排除係雙方夾定。畢竟以Chucky為主角嘅同名網劇第2季，正喺美國Syfy平台出街，而家咁樣嘈一嘈，宣傳效果十足。呢套劇係由Chucky前身嘅Good Guy Doll講起，睇吓佢為乜事黑化到底。

呢壇嘢除咗夠綽頭，亦可以試下水溫 － 好多網民都想知道，會唔會終有一日，M3GAN同Chucky兩大「娃鬼」攜手合作，甚至變出一個拍得住Marvel超級英雄片嘅「娃鬼宇宙」。查實Syfy係NBCUniversal旗下平台，M3GAN就係Universal出品，算係同門師兄妹，有得諗喎！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載