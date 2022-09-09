娛樂專訪｜窮途末路出走加拿大 黃凱芹：我仍在唱

晃眼出道35年，DJ出身的黃凱芹(Chris)，八、九十年代「情歌王子」，寫過多本散文小說，算是元祖級的文青創作歌手。曾經，因著唱作人的堅持，與經理人鬧翻，出走加拿大，突消失於香港樂壇逾7年。現已「登六」的Chris，料不到有機會再踏紅館舉行35周年演唱會，他憑歌寄意，「我有首歌《真色》的歌詞是『打不死我，我仍在唱歌』，這是我心聲。」受過教訓，Chris強調並非意氣之爭，而是對土生土長的香港始終有情意結。

演唱會意外有陰影 闊別紅館10年再開個人騷，全屬意料之外。原來Chris曾想過在2017年舉行30周年演唱會，但自2015年10月起多次入紙均被拒，沒想到今年7月竟收到邀請，促成本月17日舉行的《細聽．黃凱芹35週年演唱會》。Chris於7月底才返港，更沒料到MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，他已預計審批程序會較嚴謹，製作團隊只能做足安全措施以確保合規格。Chris於事發後看過意外片段，坦言有心理陰影，「我跟普羅大眾的陰影一樣，完全沒法想像今時今日在紅館會發生這樣的意外，半夜扎醒也是那個畫面，陰影很大。」至於如何調整心理狀況？作為表演者，Chris只能盡量踩熟台板，視察潛在陷阱並提出修正，「估計從彩排開始，必定會抬頭向上望，其實所有表演場地的頭頂都有東西，一口螺絲掉下來也傷人，不關乎表演者是坐或企。」Chris坦言少留意香港樂壇，事發後看網上片段才認識MIRROR，「我見有幾位在台上自彈自唱，是好有才華、對唱歌演藝有理想的年輕人。作為前輩，惟有祝福他們，希望能給他們空間去思考和機會繼續發展，希望受傷的人，大步檻過。」

盼再遇熟悉臉孔 難得再有機會開個人騷，紅館也是與好友共聚的舞台，問到周慧敏會否出現時，他笑言，「由大會安排，淨係自己的歌單已有40多首，希望有驚喜。」現階段的Chris自言受過教訓，現已看得透學懂放手，能夠享受舞台已足夠，「以前事無大小我也會意見多多，現在會先讓大家發揮，多點新元素，可令整件事更豐富，否則好蝕底。」除了享受表演，開騷也是大型的歌迷聚會，Chris表示，「香港是我土生土長的地方，也是歌迷聚集的地方，這是永恆不變，始終有情意結，所以想常常回來唱歌和見見歌迷。」他回想做電台DJ的日子，經常有歌迷在電台門口等他，「看著很多小妹妹從讀書、工作到結婚，大家寫信和回信，很多關係已建立，好似好熟，雖然實際有距離。」有人就有是非，他坦言歌迷之間有會拗撬和內鬥，作為歌手想調停卻成了磨心，有些發完脾氣再回來，有些會轉追其他偶像，「不敢保證一些die hard粉絲，會否再出現在我生命裡，但我唔想給人乞求歌迷的印象，或主動做小動作討好他們，當然也想見到某些熟悉臉孔。」

出走有感受 如今在音樂串流平台聽Chris的歌，會發現「元祖文青」的封號，其實在改編歌大行其道的年代，他堅持走創作歌手路線，「我是打工的電台人，每晚做完節目兩點幾才去錄歌，唱片公司想打造我做偶像歌手，但認為只有一個電台撐，未必可大造，而且新人沒話事權，所以爭取到每張唱片創作3首歌的名額，已經好幸運。」7年後轉唱片公司，首張大碟《晚秋》大賣後，因拒絕錄製翻唱內地歌的大碟，與經理人鬧翻，引發事業上的大災難，「我是硬頸的人，不肯妥協，因為我是創作人，不能只翻唱內地的《彎彎的月亮》之類，當年為勢所迫，不只是鬧翻，而是沒任何發展空間，所賺的錢也沒法收回，又被指毀約，不能簽其他公司，被趕到窮途末路才會走。」自問當年未能放下身段轉行，在零收入下，試過連頭髮的沒錢剪，於是遠走加拿大，「是意興闌珊，心裡有根刺，刻意遠離香港娛樂圈，甚至在外國有人認得都不回應。」