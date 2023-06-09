娛樂專訪｜蔡潔常演大膽角色：怎會不難受？ 曾介意名字被某稱呼代替

今次邀來的嘉賓蔡潔（Jacky），近來憑劇集《一舞傾城》獲得觀眾注意，數數手指，原來她已在演藝圈9個年頭。演過不少大膽角色、甫出道已被誤解上C1，「我想自己先改變，然後你們就會改變（看法）。」相信總能以實力打動觀眾。究竟是甚麼讓她挺住了一切，走到今天的自在？

Monica角色入屋，專業看待肉搏戲份 蔡潔在《一舞傾城》的角色Monica，聰慧而深情，算是十分討好。不過劇集甫出街第一集，就已有被強姦的戲份：「作為一位演員，我不會分開所謂大膽的戲還是平常的戲份去處理，所以我不會特別覺得高難度，像是較貼身肉搏的場口就做好打底的工作。例如我第一集的對手是李嘉，他本身都是功夫演員，所以他知道怎樣遷就、拍出來效果好，我都很放心。」

或許正是蔡潔專業的態度，讓她在觀眾心目中留下好印象：「我都不怕跟大家分享，我甚麼論壇都會看，因為我很想知道究竟你們怎樣看待我這次的表現。當然一開始都有很多負評 ，到後來大家慢慢認識我，就有支持的聲音，或認可我做戲有進步，都是很開心。」 出道九年，曾介意被《香港仔》定型 蔡潔出道九年，以往媒體提起她，總離不開「《香港仔》護士仔」這稱呼：「可能我有個稱號，之後才到蔡潔，甚至根本沒有我的名字在標題上。」曾經一刻，她都介意：「曾經一刻都介意過， 我記得那時剛入邵氏拍劇，每年劇集播放都有些訪問，有一段時間，某媒體的記者朋友每次見面都問我：『你拍《香港仔》有後悔嗎？』去到第三年我終於都問：『其實你有沒有第二個問題問我？你已問了第三年。』」她笑說：「如果看到訪問請不要嬲，我們現在已是很好的朋友。」

然而，蔡潔沒有怨天尤人：「以前我不太擅長分享自己的事，因為性格問題，大家對我不了解，就只能拿最有話題性的事講。我想讓大家多看我不同的一面，例如我在做《法證先鋒V》都可以講講？」外界的稱呼、別人的想法不可控制，她的看法卻積極：「我想自己先改變，然後你們就會改變（看法）。」

常演出大膽角色，怎會不難受？ 蔡潔在電影界的作品，不少都踩界，被殺、遭強姦，情緒上、演繹都辛苦：「其實中間有很多電影找我，角色都比較大膽，包括《踏血尋梅》、《殺破狼·貪狼》，包括現在《一舞傾城》，但不知為何，都會遇到被綁架等等……」她老實道：「你問我，做的時候不難受嗎？沒有感情、情緒嗎？一定唔會冇！哪一個女仔不希望角色很漂亮，抽到支好籌，舒舒服服做場戲，大家又覺得你做得很好？但我又覺得，我的路上遇到之前接的角色其實很幸運，因為不是人人都遇得到，經歷過後，就很清楚自己可以做甚麼。」

修讀導演系出身，她就以導演的眼光去看自己的角色：「我之前有問過電影方，為何會找我？他們都說，這個角色戲份不多，但很難做，他們想找個演得到的人做。我就很開心，這其實是在讚我。」只要能將作品最好地呈現，即使苦，但她都看成為加冕：「在我心目中，一直都自豪自己能做這件事。有朋友說，好像很蝕底呀！我卻不是這樣想。」

出道即上C1，隻身來港感孤單 是甚麼讓蔡潔一直奮力向前？是愛。她說自己小時候就迷上看電影劇集：「我6點半要準備上學，4點半就會起床，先看兩集。」父母不讓她看電視：「就要留時間讓電視機凍，所以我要起得很早。」亦是這一種迷戀，讓她走去讀導演系：「其實我不知道（讀完）可以做甚麼，又不想做其他事，但又沒有門路入行，就去了外國讀書。後來輾轉去了選美，又認識了彭導演（彭浩翔）就入了行，其實是個很輾轉的過程。」

外國的文化與香港有很大差異，尤見於娛樂圈：「我都不介意再講，我一回來香港就上C1，寫著『華姐愛夜蒲』，因為我貼出跟朋友去clubbing的相，其實很正常吧！但他們有講這件事。那時很害怕，覺得自己做錯很多事，但現在回想很好笑。」種種對娛樂圈、媒體文化的不適應，讓蔡潔有好一段時間，只感到孤單：「我一個人來港，爸爸媽媽都不在身邊。有段時間覺得孤單，大概是出道頭3、 4年，很迷惘。」即使遇到的機會不少，但仍感到迷失：「2015年，我接了10套戲。當然不是每套都做主角，有些客串，但都有套做主角，跟古天樂、吳鎮宇做對手戲。縱使是這樣，我都很迷惘。拍完這部戲又如何？我要做甚麼？即使我想做導演，怎樣才做到導演？怎樣才做到好演員？」

沒有家人在身邊，朋友亦不多，她坦言都是靠看書、看戲，整頓好思緒才捱得過：「那3、4年怎樣過渡？很痛苦，因為你每看一個人的人生或其作品 ，覺得永遠都達不到別人的高度，不斷否定自己。但是看完，又覺得那些作品很美好。我還想努力試試，會失敗都好，就試試吧。後來越來越清楚自己想怎樣，適合自己的路，慢慢會清楚。」 蔡潔的戀愛腦 蔡潔入行多年，緋聞、戀情等新聞其實不多。碰巧遇上Monica這個角色，戀愛衝昏頭腦，那她又怎樣看戀愛這回事？「我覺得愛情現時在我的生命中，都佔有很重要的地位，因此我會很謹慎地進入愛河。」對於有人已對戀愛抱放棄態度，她卻持相反意見：「我自己都有些戀情上的經歷，其實大家都說失去了勇氣，（心想）算了，可能再找都只是想有個伴。但我到這刻都不是這樣想！我相信會找到真愛，我會找到靈魂伴侶。」

因為難得，所以謹慎。蔡潔指當演員要談戀愛，是高難度動作：「所以更珍惜每次遇到的人，遇到對的人太不容易，做這行（要拍拖）也太不容易。但我依然很憧憬愛情這回事。」 目標做導演，為自己感到自豪 雖然已成為了演員，但蔡潔都沒有放棄過當導演的夢想：「自導是我的目標，但如果是自導，就不會自演，因為我想專心做好一個崗位的事。」喜歡跟朋友一起構思、編劇，她仍然朝著這個目標進發：「其實我手頭上有兩個故事都很成熟，在商討可能性。一個是很暗黑，講殺人事件，另一個愛情，很多粉紅泡泡！都不知為何自己那樣 ，哈哈！好像很矛盾。」