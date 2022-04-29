娛樂專訪｜負評下傷痕纍纍 保錡：痛都要努力，凡事All-In

「我已經大個仔，做很多事會思前想後。」這是ERROR成員保錡對家人的承諾，也是他對自己的告誡。今年31歲的保錡收起「綜藝之魂」，一臉認真地說，「我沒時間再浪費和叛逆了。」出道第四年，剛推出首支派台歌《猥瑣》，自覺做音樂的時間已在倒數， 回復單身的保錡強調：「現時我無資格發展新戀情。」目前以「每件事都當係最後一次」為座右銘，踏實走演藝路。

下首 solo 想爆肌 若有留意ERROR訪問，不難發現保錡對音樂的熱愛，向來眼淺的他，在聽著電台首播《猥瑣》，已忍不住落淚，看MV首播更是激動，「因為辛苦咁耐終於推出，就像個仔出世。」他視新歌如親生愛兒，並想像將來首次站台演唱的情景，「我預自己可能會喊，等咗31年，若喊到唱唔到，希望俾咪觀眾，佢哋會接著唱。」保錡形容新歌百聽不厭，曲詞值得滿分，唯一扣分是他的演繹。新歌從籌備到正式派台花了近半年時間，曾錄唱團歌和自家創作的獨立單曲，保錡雖自知唱功有待改善，但在監製舒文指導下錄音，才發現問題徵結是從沒好好養聲。他自言不煙不酒，但超愛吃薯片和煎炸食物，當意識到難憑一把爛聲錄音，下決心戒吃零食和減肥，「記得舒老闆跟我講過：『你以前瘦很多！』這句話留在我腦海，原來現在我好肥，所以決定減肥，晚上為保養聲帶，只吃很白烚的清淡食物。」除了嚴控飲食，保錡積極做運動，健身室因疫情關閉，家住大埔的他就外出跑步和踩單車，已維持逾3個月，「即使攰到儍，每日都會做1至2個鐘運動，如果全日放假，下午跑完步再做掌上壓，夜晚再踩單車，維持到現在。」他笑言，「如果呢首歌成績OK，仲有下首，下次我想爆6舊腹肌！」

猥瑣 捨我其誰 從參加《全民造星》被封「少年八両金」至今，保錡身上早已貼滿負面標籤，新歌竟以「猥瑣」命名，問他可曾猶豫？保錡笑言，「只有我最貼切，MIRROR和ERROR都冇人有資格排第二！」接著認真表示，「我身上已有無數標籤，呢首歌係惟獨屬於保錡的作品，我做音樂的心態是將自己的記憶留在這地球，即使我離開世界，如果有首大家記得的作品流傳下去，我覺得也是件好事。」他大讚黃偉文筆下詞，故事表達和陳述完美超高質，歌詞細訴因猥瑣原罪，連做兵都沒資格的慘情故事，同樣也可套用於藝人處境，例如「對待人最熱情的我/她竟然稱之為惡魔」這句，保錡深有感受，「某位觀眾唔鍾意你就係唔鍾恴，即使幾努力都唔鍾意。」問他仍感難受嗎？自言早已傷痕纍纍的保錡坦言，「別人插你，當然會痛、留低疤痕，但日日都痛，已沒所謂，即使被插幾多刀，都只能自己努力企起身。」不可愛沒錯，但不會自愛才最坎坷，難控制別人，就只能調節自己心態，「可能佢興趣係話你、追擊你，若然這是佢嗜好，幫助減壓，就當係做善事。」