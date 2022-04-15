娛樂專訪｜ 預告《金宵2》今晚將揭「露股男」身份之謎 陳山聰：刻下人生如盛放春天

等了兩年半，終於等到《金宵大廈2》播出，2019年，被視作倉底貨的《金宵大廈》贏盡口碑與收視，更被奉為「年度神劇」，也成為陳山聰出道近30年的代表作之一。同年，曾被標籤為負心漢的陳山聰，與拍拖5年的圈外女友Apple結婚，翌年7月誕下兒子Jaco(陳霆軒)，成為公認的愛妻號和暖爸，他形容現階段的人生猶如盛放的春天，「這刻的人生 是我活了多年最開心的時段。」事業愛情兩得意，45歲的陳山聰臉上掛著幸福笑容。

演《金宵 2 》難度 倍增 已拍好超過兩年的《金宵2》，原定於去年TVB台慶播出，臨時被抽調至半年後播出，陳山聰笑言，「今宵大廈就係有呢條命。」無法控制外圍因素，作為演員，只能盡加演好每個角色。他在《金宵大廈》一人分飾阿蕭和劉旭輝兩角，續作加入平行宇宙元素，他直言難度倍增，「今集首先是精神病人，跟著是Maurice，他跟Ella分手後，無端端從天台跌咗個人落嚟，又完全變成另一人，感情和演繹方法都更為複雜。」不斷轉換身份角色，雖然伍詠薇、黃婉華等演技爆發獲讚賞，但不少觀眾對陳山聰和李施嬅撲朔迷離的愛情，摸不著頭腦，山聰預告，「好多金宵迷都好疑惑，大家別要太心急，好似剝洋蔥咁慢慢給大家看，平行時空開始出現，今晚(15日, 第10集)就知跌下來的陳山聰是誰。」

被囝囝笑容融化 常說續集多爛尾，陳山聰坦言他與李施嬅的壓力不小，幸好有導演葉鎮輝全程指導，但難免情緒繃緊，尤其要演繹精神病人的癲喪狀態。不過，陳山聰堅持不將負面情緒帶回家，熱愛運動的他以跑步減壓，「那段日子我看來很瘦，因應角色需要，吃得不多。另外，即使開工仍抽時間做運動，跑步真心可舒緩壓力。」最慶幸是Jaco已出世，有子萬事足的山聰笑言，「當時Jaco剛滿3個月，大約100日，他是我的靈丹妙藥，回到家裡，見到他笑就融化，甚麼壓力也沒有。」出道30年，事業穩步上揚，家有賢妻與心肝寶貝仔，陳山聰已感心滿意足，「現在就像盛放的春天，這刻的人生，是我活了多年最開心的時段，每日望著兒子，錫到不得了。」

由拒生仔變奶爸 Jaco的出世，雖是意料之外，陳山聰回想不無感恩。他坦言曾經抗拒做父親，「很多人叫我生小朋友，我常覺得自己做這行，哪有時間湊仔？我很慶幸生咗Jaco，否則一定會很後悔，因為他帶給我無限快樂。」兩父子的第一次，山聰都銘記於心，「記得在產房見他出生，很感動，覺得其他人事或物質不屬於我，惟獨是他，屬於我和太太。還有第一次叫我做爸爸，那天我拍完《十八年後的終極告白2.0》收工返屋企，聽他從床裡大叫爸爸，我立即衝入廁所沖涼，撲出來抱著他，真的好開心，現在他每晚臨睡前都會kiss我和太太，更加開心。」最令他意想不到是，囝囝發掘他做「奶爸」的潛能，餵奶換片都應付自如，他更稱兒子親近他多於媽媽。至於性格方面，陳山聰深感子女真是父母倒影，「他有冷靜一面，就像太太，但急躁時會太吵大叫，恍似看到自己的影子。」