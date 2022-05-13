娛樂專訪｜馬德鐘爆發喜劇小宇宙 賴慰玲笑到想爆粗

TVB新劇《雙生陌生人》承接偏鋒路線的《金宵大廈2》於上周開播，輕鬆搞笑風格有望令收視回升。雖然暫時收視不似預期，但劇中馬德鐘(馬神)與賴慰玲(Winki)這對另類CP，初次合作就頗得網民歡心，兩人大感喜出望外。賴慰玲笑言，原來看來酷爆的馬神好玩得，「合作之後，好想講粗口！」一人分飾兩角的馬神自言拍到身心俱疲，搞笑擔當Winki猶如充電器，令他精神一振，當問到若再合作想演怎樣的搭檔？Winki搶著說要演父女，馬神亦不甘示弱，提出反建議，「母子都ok！」

火花四濺 其實，兩人早於《伙記辦大事》已初結戲緣碰面，由於沒同場戲分，互不相干。馬神憶述，「當時她給我的感覺是經常坐在一旁，看來很靜很認真，因為那角色有很多內心戲，但拍這戲一埋位就很跳脫，見她戴著眼鏡可愛地入廠，我已跟她說：『觀眾會好期待睇你。』談到初次合作的體會，Winki竟說想向馬神爆粗，「很多時我提出不同的嘗試，他回應：『好呀！驚你嗎？』真係只能用一句粗口形容，你知甚麼粗口嗎？(馬神：不知道) 原來可以好___搞笑，大家自行填充啦！」說罷，兩人哈哈大笑。 笑出真愛？ 馬神認真表示，「我鍾意跟賴慰玲合作，因她是很認真的人，她會拿著劇本跟你研究，大家傾劇情這樣發展得唔得？如何調整？加上她很古靈精怪，會玩盡點，擦出不少火花。」Winki回應說，「我拋了新idea出來，他好快就能給我好多反應，可產生好多新鮮事，記得有一場戲提到試試反轉來諗，我倆就索性倒轉瞓在梳化上。」說到興奮時，馬神不經意劇透，「現在看她似乎常常欺負我，其實劇情發展下去，她好鍾意我，大家以為這是搞笑線，可能最後真愛在這裡。」

兩人同場可叉電 Winki好奇問：「聽你訪問一講起賴慰玲就笑！」馬德鐘解說，由於在《雙生陌生人》一人分飾「高收成」與「巫祺男」兩角，要同時代入兩個截然不同的角色，兩個角色經常同場出現，拍戲期間，即是要為角色做兩份功課，雙倍付出，「其實我已經拍到天昏地暗，毫無表情，監製走來搭住我，我只能以4個字回應，就是身心俱疲。」他慶幸遇上演夏纖纖的Winki，一身眼鏡宅女look，四出尋找蜥蜴人，「當跟她拍對手戲，就像充電器，可以叉電，很開心。」Winki坦言，《雙生》讓觀眾看到她有趣的面向，「演戲最開心是可展現自己不同面向，演繹平時不常被看見的一面，原來我甚少演喜劇，都幾好玩。」

成為更好的人 在馬神眼中，高收成從草根階層向上爬，跟有錢女結婚，成為豪門女婿，殊不不簡單，但令人羨慕的生活背月，內心有很多鬱結，導致夫婦感情變質，「大家覺得他是渣男，埃找回初戀情人(湯洛雯)，後段發展大家可能會有同情分。」看來憨直的巫祺男實則看穿一切，只是覺得沒所謂，「當令到他佛都有火時，就會有變化，兩個角色可能會有大逆轉！」Winki不忘大讚馬神演活兩個角色，「起初都會疑惑觀眾會否睇到好混亂？如今劇集推出，我覺得最犀利是，看你由窮扮有錢再扮窮，那種層次，很強勁，我是說真的，你的演繹，幫了大忙！」Winki認為，即使一個看似跟自己相似的人，可能性格有很大分別，「這引發各自的反思，高收成和巫祺男互相影響，令自己變成一個更好的人。」馬神接續說，「大家如何看自己的人生軌跡和路向？與其看別人為點解咁美好，不如多想自己的人生要如何走。」