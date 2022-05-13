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娛樂
2022-05-13 13:15:32

娛樂專訪｜馬德鐘爆發喜劇小宇宙 賴慰玲笑到想爆粗

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TVB新劇《雙生陌生人》承接偏鋒路線的《金宵大廈2》於上周開播，輕鬆搞笑風格有望令收視回升。雖然暫時收視不似預期，但劇中馬德鐘(馬神)與賴慰玲(Winki)這對另類CP，初次合作就頗得網民歡心，兩人大感喜出望外。賴慰玲笑言，原來看來酷爆的馬神好玩得，「合作之後，好想講粗口！」一人分飾兩角的馬神自言拍到身心俱疲，搞笑擔當Winki猶如充電器，令他精神一振，當問到若再合作想演怎樣的搭檔？Winki搶著說要演父女，馬神亦不甘示弱，提出反建議，「母子都ok！」

馬德鐘與賴慰玲這對另類CP，爆發喜感。(林俊源攝) 馬德鐘在《雙生陌生人》一人分飾兩角。(林俊源攝) 賴慰玲在《雙生陌生人》的喜感演出，廣獲好評。(林俊源攝) 馬德鐘與賴慰玲在《雙生陌生人》初結戲緣，一拍即合。(林俊源攝)

火花四濺

其實，兩人早於《伙記辦大事》已初結戲緣碰面，由於沒同場戲分，互不相干。馬神憶述，「當時她給我的感覺是經常坐在一旁，看來很靜很認真，因為那角色有很多內心戲，但拍這戲一埋位就很跳脫，見她戴著眼鏡可愛地入廠，我已跟她說：『觀眾會好期待睇你。』談到初次合作的體會，Winki竟說想向馬神爆粗，「很多時我提出不同的嘗試，他回應：『好呀！驚你嗎？』真係只能用一句粗口形容，你知甚麼粗口嗎？(馬神：不知道) 原來可以好___搞笑，大家自行填充啦！」說罷，兩人哈哈大笑。

笑出真愛？

馬神認真表示，「我鍾意跟賴慰玲合作，因她是很認真的人，她會拿著劇本跟你研究，大家傾劇情這樣發展得唔得？如何調整？加上她很古靈精怪，會玩盡點，擦出不少火花。」Winki回應，「我了新idea出來，他好快就能給我好多反應，可生好多新鮮事，記得有一場戲提到試試反轉來諗，我倆就索性倒轉在梳化上。」到興奮時，馬神不經意劇透，「現在看她似乎常常欺負我，其實劇情發展下去，她好鍾意我，大家以為這是搞笑線，可能最後真愛在這裡。」

馬德鐘形容賴慰玲猶如充電器，每次演對手戲猶如為他叉電。(截圖) 賴慰玲以這身眼鏡宅女造型，尋找蜥蝪人，充滿喜劇效果。(截圖) 馬德鐘與賴慰玲在《雙生陌生人》火花四濺。(截圖)

兩人同場可叉電

Winki好奇問：「聽你訪問一講起賴慰玲就笑！」馬德鐘解，由於在《雙生陌生人》一人分飾「高收成」與「巫祺男」兩角，要同時代入兩個截然不同的角色，兩個角色經常同場出現，拍戲期間，即是要為角色做兩份功課，雙倍付出，「其實我已經拍到天昏地暗，毫無表情，監製走來搭住我，我只能以4個字回應，就是身心俱疲。」他慶幸遇上演夏纖纖的Winki，一身眼鏡宅女look，四出尋找蜥蜴人，「當跟她拍對手戲，就像充電器，可以叉電，很開心。」Winki坦言，《雙生》讓觀眾看到她有趣的面向，「演戲最開心是可展現自己不同面向，演繹平時不常被看見的一面，原來我甚少演喜劇，都幾好玩。」

馬德鐘與賴慰玲受訪時，互笠高帽又互窒。(林俊源攝) 馬德鐘自言在《雙生陌生人》演兩個角色，身心俱疲。。(林俊源攝) 賴慰玲曾獲黃秋生封為「小鄭裕玲」，初演喜劇獲好評，證明戲路甚廣。(林俊源攝)

成為更好的人

在馬神眼中，高收成從草根階層向上爬，跟有錢女結婚，成為豪門女婿，殊不不簡單，但令人羨慕的生活背月，內心有很多鬱結，導致夫婦感情變質，「大家覺得他是渣男，埃找回初戀情人(湯洛雯)，後段發展大家可能會有同情分。」看來憨直的巫祺男實則看穿一切，只是覺得沒所謂，「當令到他佛都有火時，就會有變化，兩個角色可能會有大逆轉！」Winki不忘大讚馬神演活兩個角色，「起初都會疑惑觀眾會否睇到好混亂？如今劇集推出，我覺得最犀利是，看你由窮扮有錢再扮窮，那種層次，很強勁，我是說真的，你的演繹，幫了大忙！」Winki認為，即使一個看似跟自己相似的人，可能性格有很大分別，「這引發各自的反思，高收成和巫祺男互相影響，令自己變成一個更好的人。」馬神接續說，「大家如何看自己的人生軌跡和路向？與其看別人為點解咁美好，不如多想自己的人生要如何走。」

馬德鐘與兒子馬在驤在《我家無難事》父子檔上陣，但對兒子將來會否加入娛樂圈，馬神表示讓兒子自由決定。 馬德鐘曾憑《跳躍生命線》奪視帝，演技獲肯定。 賴慰玲曾憑《反黑路人甲》奪最佳女配角，既有實力又有觀眾緣。

預言10年後演母子

兩人一拍即合，問到若有機會再次拍劇，會自選甚麼角色？Winki搶先答，「父女！」Winki解釋，「今次最有趣的化學作用是我欺負他，下次想做父女，因為女兒可欺負父親，我覺得很好玩。」馬神則抵死回應，「母子都OK。但我相信不是今天，可能要在510年後。」Winki不忿氣，「怎會這樣快？我會好好保養自己！」至於期望對方演甚麼角色？馬神秒速回答，「今次她扮鬼扮馬，下次可試演風塵女子。」Winki就笑言，「覺得他可以演更貼地的角色，可以讓大家看到他很無聊的一面。」

 

文：Grace 攝：林俊源

髮型：Sue [email protected] Walk

不少網民認為賴慰玲配得更多的「女一」機會，Winki則表示演員向來是被動，只能演好每俥角色。(林俊源攝) 《雙生陌生人》收視不似預期，馬神盼觀眾保持耐性，並預告劇情將有意料之外的轉折。(林俊源攝) 雙生陌生人專訪｜馬德鐘爆發喜劇小宇宙 賴慰玲笑到想爆粗
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