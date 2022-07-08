娛樂專訪｜黃妍面對世界「痛吻」拒逆來順受 被指諧星底搵羅家英教路

今年初首奪「叱咤樂壇女歌手銀獎」的黃妍(Cath)，乘勢繼續推出新歌，並於下月初將與per se於麥花臣場館舉行《詩的吶喊》音樂會，向樂迷展現不同面向。繼自認卑微渺小的《Little People》後，一改文青形象，換上厭世面，送上節奏感強勁的《世界以痛吻我而我歌唱》(下稱《痛吻》)，以硬淨倔強姿態回應殘酷世界帶來的刺痛。
貼地應對世界痛吻
Cath形容新歌既呼應《Little People》，也是《輕盈》的延續，「當世界給你好唔容易的挑戰，《Little People》和《輕盈》是關於調節心態，承認自己的卑微，但接受與落地是兩回事，《痛吻》就是要提供不同的實踐方法。」去年的《月亮說》和年初的《Little People》，靈感均是源於村上春樹的《1Q84》，而新歌名字則是取自印度詩人泰戈爾(Rabindranath Tagore)的著作《飛鳥集》，其中一句名言「世界以痛吻我，要我報之以歌。」她與填詞人王樂儀商量後，改成《世界以痛吻我而我歌唱》這歌名。問她會否繼續以不同文學作品構思整張專輯的歌曲，她笑言，「我怕大家悶死！」她表示暫仍未落實新專輯主題，然後補充說，「文學作品聽來很悶，但啟發性好大，很精彩，所以會選取最精彩元素加入歌曲。」
鍥而不捨爭取派台
面對不如意的事，各人以不同方式應對，身為唱作歌手的Cath，當然會以唱歌作回應，「我跟王樂儀都不是逆來順受的人，唔會失戀聽完慘情歌，大哭一場就當自己無事，我哋一定用自己的方法很硬淨的企起身，她會寫詞我會寫歌。」別看Cath一副文藝溫婉的模樣，她在音樂路上有自己的執著，在父母反對下堅持入行做歌手，從小清新的《黃妍說》到曲風多元的《九道痕跡》，每首我口唱我心的作品，都能與樂迷同呼同吸，安撫人心。去年，她寫了一首自覺很滿意的demo，但因為編曲不夠搶耳，一直沒有被公司選用，「真心覺得首歌好聽，我自己好唔甘心，有點崩潰，問A&R(藝人與製作部)點解冇被揀中？請他們幫我執編曲，跟住就被公司揀咗，這就是我面對挫敗的反應，不會逆來順受，反會鍥而不捨。如果我默然接受，首歌就會沉淪變成垃圾。」她預告這歌有望年內派台，樂迷留意洗耳恭聽。
唱到聲爛快崩潰
繼《Little People》後Cath與何秉舜(何丙)再度聯合作曲，《痛吻》的情緒、氛圍與節奏都是她過往作品少有的，為了讓歌曲帶出柔軟而強大的力量，單是構和錄唱和音部分，已花了兩天時間。除了和音部分具挑戰性，主唱部分更令Cath唱到崩潰大叫，「最深刻的一句歌詞就是『就崩潰』，因為要用實淨的聲唱，真係錄到崩潰大叫：『點解唱唔到？』其實想過不如沿用熟悉的方法，別去試新唱法，但阿丙話實淨的聲音較好，所以唱到把聲爛爛地，高音會有點撕裂的感覺。」
舞姿似打拳
黃妍的輕柔的歌聲，帶著神奇的治癒力，節奏感很重的《痛吻》，除了挑戰她的聲線運用，還有嘗試以眼神和肢體動作交戲。向來Cath習慣在台上企定定閉著眼專注唱歌，但今次不能像「一碌木」唱，「新歌的MV的身體郁動幅度，是前所未有的大，由於同事見識我的舞姿似打拳，都不敢叫我跳舞，但又好擔心我一碌木企喺度，於是找了個老師教我肢體動作，今次還會有平時很少見我的厭世面表情。」
靠晾衫竹 吹漲個波
向來予人文青感覺的Cath，原來在唱片公司同事眼中是諧星一名，「同事常說我是諧星底，自帶喜感，好想我發揚光大，又好鍾意見我尷尬樣，於是就搵咗不同任務給我，有次請了家英哥來教我粵劇的凌厲眼神，又教我開聲練聲。」她接受家英哥精心設計的特訓，從造手動作、眼神到氣運丹田，場面雖然爆笑，Cath更要接受懲罰被畫大花面，但獲益良多，她最深刻是學習如何運丹田氣，她自爆平時要食飽飯才有氣唱歌，在家英哥指導下，這次「家英哥教我吸啖氣落到丹田底，用支掠衫竹篤我肚腩，再呼返啖氣出嚟。佢哋用吹汽球來測試，平時我吹唔漲個汽球，但我用家英哥教的方法，他叫我用力呼出丹田氣，咁就吹漲咗個汽球。」其實，Cath一向都有跟老師學唱歌，經家英哥教路後，就能雙管齊下了。
文：Grace 攝：蘇文傑
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