娛樂專訪｜黃妍面對世界「痛吻」拒逆來順受 被指諧星底搵羅家英教路

今年初首奪「叱咤樂壇女歌手銀獎」的黃妍(Cath)，乘勢繼續推出新歌，並於下月初將與per se於麥花臣場館舉行《詩的吶喊》音樂會，向樂迷展現不同面向。繼自認卑微渺小的《Little People》後，一改文青形象，換上厭世面，送上節奏感強勁的《世界以痛吻我而我歌唱》(下稱《痛吻》)，以硬淨倔強姿態回應殘酷世界帶來的刺痛。 貼地應對世界痛吻 Cath形容新歌既呼應《Little People》，也是《輕盈》的延續，「當世界給你好唔容易的挑戰，《Little People》和《輕盈》是關於調節心態，承認自己的卑微，但接受與落地是兩回事，《痛吻》就是要提供不同的實踐方法。」去年的《月亮說》和年初的《Little People》，靈感均是源於村上春樹的《1Q84》，而新歌名字則是取自印度詩人泰戈爾(Rabindranath Tagore)的著作《飛鳥集》，其中一句名言「世界以痛吻我，要我報之以歌。」她與填詞人王樂儀商量後，改成《世界以痛吻我而我歌唱》這歌名。問她會否繼續以不同文學作品構思整張專輯的歌曲，她笑言，「我怕大家悶死！」她表示暫仍未落實新專輯主題，然後補充說，「文學作品聽來很悶，但啟發性好大，很精彩，所以會選取最精彩元素加入歌曲。」

鍥而不捨爭取派台 面對不如意的事，各人以不同方式應對，身為唱作歌手的Cath，當然會以唱歌作回應，「我跟王樂儀都不是逆來順受的人，唔會失戀聽完慘情歌，大哭一場就當自己無事，我哋一定用自己的方法很硬淨的企起身，她會寫詞我會寫歌。」別看Cath一副文藝溫婉的模樣，她在音樂路上有自己的執著，在父母反對下堅持入行做歌手，從小清新的《黃妍說》到曲風多元的《九道痕跡》，每首我口唱我心的作品，都能與樂迷同呼同吸，安撫人心。去年，她寫了一首自覺很滿意的demo，但因為編曲不夠搶耳，一直沒有被公司選用，「真心覺得首歌好聽，我自己好唔甘心，有點崩潰，問A&R(藝人與製作部)點解冇被揀中？請他們幫我執編曲，跟住就被公司揀咗，這就是我面對挫敗的反應，不會逆來順受，反會鍥而不捨。如果我默然接受，首歌就會沉淪變成垃圾。」她預告這歌有望年內派台，樂迷留意洗耳恭聽。