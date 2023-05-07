娛評｜十大中文金曲 老尷約會之必要

「只要你唔尷尬，尷尬嘅就係人哋」，我好感謝有人發明以「尷尬」詞語形容嗰啲睇到人周身唔自在嘅場面，細個睇到又冇法抒發真係好辛苦，例如多年前車淑梅叫時任特首夫人董太收劉德華做契仔嗰次……咦，又係港台噃。
冇講明下年會唔會同返TVB一齊搞
港台舉行《廣播九十五周年 十大中文金曲》本身就係一個尷尬嘅說法。上年同TVB合辦《香港金曲頒獎典禮》，今年就已經分道揚鏕，港台高層解釋今年因為慶祝港台95周年，一早安排今年自己搞頒獎禮，但又冇講明下年會唔會同返TVB一齊搞。哈，如果有個project，雙方知道會合辦搞一年然後停一年，第三年合唔合辦冇人知，即使合辦但係過幾年就係是但一方公司成立100周年於是有可能會再分開搞。咁多不確定性，你估邊個天才會approve？真係好彩今年係廣播九十五周年咋。
節目第一大尷尬之處係份司儀稿。舊年已經有「泳兒全名係游泳健兒，荊棘海係難唔到你嘅」呢啲最有價值爛tag，今年有「我平時就係做DJ，但係出到去都會做MC……MC張天賦！」。寫得出唔奇，各大把關者覺得可以出街先奇。
事先錄影得獎感受擺明唔俾面
第二大尷尬係大會司儀李志剛，正好示範「只要你唔尷尬，尷尬嘅就係人地」。拎人個名開玩笑呢啲犯大忌又冇效果嘅笑話，入行多年嘅李志剛可以照講如儀。又例如佢問醫護人員王姑娘有冇聽港台，其實呢條問題你想得到對方一個點樣嘅答案，去展開一段觀眾聽完有嘢落袋嘅對話？真係好在王姑娘話「有啲位收唔到港台」先叫有punch咋。下年不如搵《香江暖流》嘅鄧添樂做司儀啦，起碼佢會忍笑，至少都知咩叫decency。
另一尷尬之處唔係歌手唔到場，而係事先錄影嘅得獎感受片段擺明唔俾面，但港台唔當一回事。最妙係播之前港台一定有人睇過，但冇人同唱片公司反映「可唔可以拍得好少少」，又或者拍定條片搵個主持拎個獎畀個歌手都好丫。結果所謂慶祝港台95周年就係得到半數歌手唔到場贈慶，而港台冇人覺得咁樣有問題。
「開創金曲新時代」口號九唔搭八
大會以九唔搭八嘅「開創金曲新時代」為口號，說穿了就係一個無視林家謙、Serrini、陳蕾、COLLAR以至更多獨立歌手嘅傳媒機構，用把口話要開創新時代，中間再夾一個以佢哋標準認可嘅「金曲」。然後一直喺度負責開創嘅新生代，上到台就連唱自己作品機會都冇，只能夠例牌地唱哥哥梅姐金曲致敬。
執筆之時，ViuTV嘅Chill Club頒獎禮仲未舉行，但係我幾肯定，好難爛得過十大金曲。因此，呢個「派發樂壇成績表」嘅老尷約會，最大功能係成為反面教材。
撰文︰余萍
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈