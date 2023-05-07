娛評｜十大中文金曲 老尷約會之必要

「只要你唔尷尬，尷尬嘅就係人哋」，我好感謝有人發明以「尷尬」詞語形容嗰啲睇到人周身唔自在嘅場面，細個睇到又冇法抒發真係好辛苦，例如多年前車淑梅叫時任特首夫人董太收劉德華做契仔嗰次……咦，又係港台噃。

冇講明下年會唔會同返TVB一齊搞

港台舉行《廣播九十五周年 十大中文金曲》本身就係一個尷尬嘅說法。上年同TVB合辦《香港金曲頒獎典禮》，今年就已經分道揚鏕，港台高層解釋今年因為慶祝港台95周年，一早安排今年自己搞頒獎禮，但又冇講明下年會唔會同返TVB一齊搞。哈，如果有個project，雙方知道會合辦搞一年然後停一年，第三年合唔合辦冇人知，即使合辦但係過幾年就係是但一方公司成立100周年於是有可能會再分開搞。咁多不確定性，你估邊個天才會approve？真係好彩今年係廣播九十五周年咋。

節目第一大尷尬之處係份司儀稿。舊年已經有「泳兒全名係游泳健兒，荊棘海係難唔到你嘅」呢啲最有價值爛tag，今年有「我平時就係做DJ，但係出到去都會做MC……MC張天賦！」。寫得出唔奇，各大把關者覺得可以出街先奇。