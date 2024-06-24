娜璉solo專輯《NA》 打入美國Billboard 為女團TWICE爭光

韓國女團TWICE的成員林娜璉(Im Nayeon)，本月14日推出第二張個人迷你專輯《NA》，即打入美國Billboard專輯榜，而且在全球激烈的競爭中，排名第7位，並以4.3萬張的銷量，登頂最佳實體專輯銷量榜冠軍，取得如此優異的成績，實在是非常了不起的成就。 Billboard的成績，充分展現娜璉在音樂上的才華和個人偶像魅力，亦進一步提升TWICE在國際樂壇上的影響力。Billboard專輯名稱《NA》，蘊含著展現自我的深意，顯然也成功表達娜璉想要通過音樂，來展現自我風格和個性的創作理念。

《NA》專輯共收錄有7首歌曲，主打歌為《ABCD》。專輯名《NA》寓意娜璉的「娜」，還蘊含著「展現自我」的意思。而韓文中的的「我」與「NA」是同音，娜璉以此定名專輯名稱，包含多重義意。 值得一提的是《NA》專輯不僅在實體唱片銷量方面表現出色，在綜合流媒體點播率(SEA)，亦有非常亮眼表現。這說明娜璉的音樂，在全球樂壇都得到廣泛關注和喜愛。 娜璉闖美獲得這份成績，對於其團隊TWICE，乃至整個K-Pop產業來說，都是一項振奮人心的好消息，相信未來娜璉還會有更多精彩的作品和表現，而fans均期待TWICE的其他8位成員，都能在個人和團體層面上，都能繼續書寫輝煌的成績。