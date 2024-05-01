婁峻碩想將新演唱會場地變主場 香港開騷壓力大因要操肌

台灣人氣男團五堅情成員，每次訪港都吸引不少fans追星，而成員婁峻碩近日宣布來港舉行個唱《婁峻碩上漲演唱會》香港站。他笑言雖不時單人演出，但擔心招架不住香港fans的狂熱：「其實平時都會一個人演出，但今次來到香港只有我自己站在台上就有點擔心，因為香港fans真的很熱情，每邊都尖叫時沒人跟我分擔，會招架不住！」

婁峻碩入行十周年舉行個唱，與樂迷分享「十年有成」的喜悅及成果：「由歌單、嘉賓、自傳式視覺及互動舞台結合，希望入場觀眾可以享受超爽視聽體驗，我會把『十八般武藝』都派上場，為自己『三十而立』寫下值得紀念的音樂里程碑！」