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娛樂
2024-05-01 17:18:46

婁峻碩想將新演唱會場地變主場 香港開騷壓力大因要操肌

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婁峻碩指，每次來香港演出都被叫我除衫，令他感到壓力。

台灣人氣男團五堅情成員，每次訪港都吸引不少fans追星，而成員婁峻碩近日宣布來港舉行個唱《婁峻碩上漲演唱會》香港站。他笑言雖不時單人演出，但擔心招架不住香港fans的狂熱：「其實平時都會一個人演出，但今次來到香港只有我自己站在台上就有點擔心，因為香港fans真的很熱情，每邊都尖叫時沒人跟我分擔，會招架不住！」

婁峻碩入行十周年舉行個唱，與樂迷分享「十年有成」的喜悅及成果：「由歌單、嘉賓、自傳式視覺及互動舞台結合，希望入場觀眾可以享受超爽視聽體驗，我會把『十八般武藝』都派上場，為自己『三十而立』寫下值得紀念的音樂里程碑！」

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婁峻碩演唱會將在全新室內演唱會場地AXA Dreamland 安盛創夢館舉行。

呼籲香港fans別只顧脫衣服

婁峻碩呼籲香港fans留意其表演，不要一直大喊「脫衣服」，雖然他在台灣個唱毫不吝嗇大show身材 ：「這次完全是『服務』歌迷，儘管身材沒有到非常完美，但希望能滿足大家的心願！來香港演出都很大壓力，每次都有人叫我『除衫』，已經學識這個廣東話詞語，本來沒有計劃健身，但看來都要操練一下，為突發情況準備。」

婁峻碩表示個唱是記憶力、體力、肌肉三大考驗，壓力程度似參加「三項鐵人」辛苦：「這是人生最大考驗！時間不夠用，我要記30首歌詞，是很考驗記性，在休息時都會拿住歌詞溫書，仿佛回到學生年代的感覺。」

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婁峻碩笑指，室內場地舉行演唱會，fans可以舒服地睇騷。

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婁峻碩指完騷後，希望五堅情全員來港，與歌樂迷見面。

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笑稱要記30首歌的歌詞，婁峻碩稱絕對是考驗。

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