婁峻碩@五堅情來港開個人騷獲粉絲狂掟Bra 求教Tyson Yoshi點向女友交代

台灣人氣男團「五堅情」及饒舌團體CHING G SQUAD成員婁峻碩(SHOU)，昨晚(10日)於麥花臣場館舉行《BOARDING》香港場，首次以個人姿態踏上專屬舞台，SHOU選香港為海外場首站，更自掏腰包學廣東話。對香港粉絲寵愛有加的他，獲粉絲狂掟近10個Bra上台作回禮，要向當晚任嘉賓的Tyson Yoshi求教如何應對及向女友交代。

被指「紅頭」似火龍果 婁峻碩接連獻唱《Never Land》、《拿紅包來賭》及《IDOL RAPPER》為演唱會掀序幕，唱畢3首歌後，大騷廣東話：「大家好，我係婁峻碩。」，並自爆睇「小薯茄」學港式潮語，惟半鹹半淡，發音似粗口，場面搞笑。唱至中段，SHOU請來身兼音樂製作人與創作歌手的好友派偉俊(小派)登場，兩人老友鬼鬼大搞氣氛，小派笑指自己一頭粉紅髮色與SHOU的紅頭很像火龍果，並真的帶來火龍果作賀禮，SHOU貼心地轉贈歌迷，兩人更在火龍果上簽名。

Tyson唔肯教路 演唱會接近尾聲時，SHOU提到這趟香港之旅不可缺少的好友Tyson Yoshi，兩人早前曾在Tyson的台北首個大型演唱會《MY NEW WORLD ORDER》上合唱，這次換Tyson來到SHOU的專場，SHOU在台上即場向Tyson請教廣東話，問假如被女友問起歌迷送胸圍一事，Tyson搞笑教他「呢單嘢唔係我跟開」。我不是不想幫你，不過這不是我的崗位和責任 ，兩人合唱新歌《Just Break Up》，再次將氣氛推高。