婁峻碩@五堅情在港舉辦簽唱會 宣布6月開個人演唱會

是日活動逾百名「婁力士」及樂迷一大清早便已在場內等候，場面十分墟冚。活動甫開始，SHOU在一片歡呼聲中登場，並率先為大家帶來《Whatever》，炒熱全場氣氛。演唱首支作品後， SHOU便親切以廣東話跟在場觀眾先打招呼，並表示十分高興再次回到香港，並在商場安排下，舉辦專輯簽名會，讓他可與一眾香港的「婁力士」近距離互動！當被問到最掛念香港的事物時，SHOU指除了眾多香港地道美食外，一向寵粉的SHOU更表示最掛念便是香港的一眾支持他的粉絲，令在場樂迷粉絲們哄動連連。提到相隔三年再次推出專輯《RISE》，SHOU表示專輯以強勁嘻哈Rap曲風來展現全新風格，希望能讓樂迷們感受到他的蛻變！而提到專輯同名歌曲《RISE》時，SHOU笑言MV拍攝前亦花了很多努力增肌，為了呈現最好的視覺畫面給粉絲！傾談過後，SHOU 更與粉絲們大玩遊戲近距離互動，提到專輯《RISE》用上SHOU極型仔照片作封面，SHOU特意邀請粉絲上台一起設計全新《RISE》專輯封面，一眾Fans均落力盡騷創意美感，引得在旁的SHOU都忍俊不禁，爆笑連場。而鬼馬的SHOU更趁機向大家大派表情包，令場內充滿歡笑！而遊戲過後，SHOU為粉絲們獻唱《Playlist》，並在現場一片熱烈氣氛下，驚喜Encore為大家帶來專輯另一大熱作品《一首歌》，再次將現場氣氛推向高峰！台上活動後，SHOU隨即舉行專輯簽名會，現場粉絲反應十分熱烈，並大排長龍索取偶像簽名，一眾粉絲均紛紛表示十分興奮能跟偶像進行近距離交流，並表示過了一個難忘且歡樂的下午。