婚姻即地獄｜對比張致恒及周永恆　田蕊妮為杜汶澤平反：我老公係男人天花板

由田蕊妮主持嘅喱騷清談節目《港女萬歲》，每集邀請與主題相關嘅藝人及素人擔任嘉賓，第五集以「婚姻即地獄」作為主題，並搵嚟曾經與經典渣男有過一段情嘅趙頌茹（阿Yu）及莊韻澄（前名：莊端兒）等人做嘉賓，分享一下婚姻對佢哋意義及睇法。
阿Yu經歷過家暴及出軌
喺節目中，阿Yu表示自己與周永恆離婚係明智嘅選擇，佢同周永恆嘅關係長達11年：「我同佢拍咗7年拖、結咗婚4年，11年都同佢一齊。」期間經歷過家暴及出軌，佢形容呢啲事係會令到一個女人「精神枯萎」。另外，佢仲講到周永恆有鬧交癮。
而另一嘉賓莊韻澄亦曾離過婚，不過佢最近再做人妻。被問到當時點解要離婚，佢就話自己拍拖好認真，每位都視為結婚對象，唯獨對張致恒（Steven）冇結婚嘅諗法，因為拍緊拖嘅時候已經覺得呢個人唔得，而張致恒就有向莊韻澄求過婚：「但係佢真係好靠唔住，我唔想做離婚KOL。」
「夢到我喺佢面前跳lap dance」
之後客席主持貝依霖就大爆莊韻澄跟Steven拍拖時，曾經收過Steven嘅短訊：「佢話夢到我喺佢面前跳lap dance（膝上舞）」貝依霖之後都有同莊韻澄講返呢件事。
之後，田蕊妮為老公杜汶澤平反，叫網民唔好再話杜文澤前世做過咩事，先可以娶到田蕊妮：「如果我老公同佢哋呢兩個ex比，我老公係天花板，男人天花板」。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈