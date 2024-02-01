婚姻即地獄｜對比張致恒及周永恆 田蕊妮為杜汶澤平反：我老公係男人天花板

由田蕊妮主持嘅喱騷清談節目《港女萬歲》，每集邀請與主題相關嘅藝人及素人擔任嘉賓，第五集以「婚姻即地獄」作為主題，並搵嚟曾經與經典渣男有過一段情嘅趙頌茹（阿Yu）及莊韻澄（前名：莊端兒）等人做嘉賓，分享一下婚姻對佢哋意義及睇法。

阿Yu經歷過家暴及出軌

喺節目中，阿Yu表示自己與周永恆離婚係明智嘅選擇，佢同周永恆嘅關係長達11年：「我同佢拍咗7年拖、結咗婚4年，11年都同佢一齊。」期間經歷過家暴及出軌，佢形容呢啲事係會令到一個女人「精神枯萎」。另外，佢仲講到周永恆有鬧交癮。