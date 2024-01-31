婚姻即地獄｜莊韻澄指張致恒靠唔住 雯雯發文撐老公再稱無錢開飯

莊韻澄近日接受田蕊妮的網台節目《婚姻即地獄》訪問，莊韻澄在節目大談自己首段婚姻及跟張致恒拍拖時的事。莊韻澄在節目中提到張致恒有向她求婚，但有感對方靠不住，不想成為離婚KOL所以沒有答應。 至於經常鬧爆張致恆又廢又懶的區燕雯(雯雯)，今日一反常態，大讚老公靠得住。她說︰「張致恒，喺我今次大病終於變番神隊友。呢一年我最感動嘅一次，就算自己都發緊燒病都冇用來做理由乜都唔做，我哋6個人4個病，仲要經歷最差完全冇錢開飯（嘅情況），連bb發燒帶佢睇急症嘅錢都冇。」

她又提到張致恒做足老公及老竇本份︰她說︰「bb喊足兩日冇停過，好彩最後都睇到醫生，仲要係你兩日孭住bb冇放低過，陪bb排左10個鐘睇醫生。屋企家務（你）亦有主動分擔，尋晚亦盡你嘅能力煮咗一個晚餐。今日煲咗啲豬潤瘦肉湯俾我，對於我呢啲嚴重貧血，要食鐵丸嘅人，的確係幫助到好多。唔講之前亦唔講之後，至少呢三日你有大轉變，感恩。」從她上載的照片見到，她手持的溫度計顯示39.1度，並分享她提及的愛心料理和「盡你嘅能力煮咗一個晚餐」。