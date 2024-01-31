婚姻即地獄｜莊韻澄揭張致恒惡行稱男方靠唔住 工人踢爆Steven直接帶女返屋企

莊韻澄、趙頌茹近日接受田蕊妮的網台節目《婚姻即地獄》訪問，莊韻澄在節目大談自己首段婚姻及跟張致恒拍拖時的事。莊韻澄在節目中提到首段婚姻純粹是為了買樓平些，並稱她用了男方的名字買樓，而對方就算在離婚後也沒有使橫手奪去她的物業，所以她也有分些錢給對方。 談到跟張致恒拍拖，莊韻澄自言每次拍拖都會視對方為結婚對象，唯獨對方不行，覺得對方完全靠不住，她說︰「佢有求過婚，但佢真係好靠唔住，我唔想做離婚KOL，我好似可以預視到，惟獨佢我係唔得。」

張致恒同一時間跟不同女士調情 其後談到有些男性有性上癮問題，張致恒曾公開認有此問題，田蕊妮追問莊韻澄當時「係咪好唔得閒」，莊韻澄說︰「佢自己承認咗！佢咁多女朋友，我點會唔得閒！」同場的貝依霖（Chantale）大爆：「佢同你拍拖時，都有send message俾我，話發夢見到我，問幾時跳Lap dance俾佢睇，我之後有同佢（莊韻澄）講番。」 莊韻澄提到有次張致恒有次自殺式襲擊要求看她的電話紀錄，於是她亦反要求看對方電話，見到對方在不同平台都會跟不同女士調情。

真正時間管理員 莊韻澄說︰「多到好誇張！佢係唔可以停落嚟！可能佢呢一秒就send message俾我，下一秒佢已經發俾幾個人！佢先係時間管理員！」她亦指張致恒很會道歉及會𠱁人，而且對方也會有一段時間表現乖巧，因此莊韻澄發現他跟不同女士調情時，也沒有立即分手。她稱在工作時或不在港期間，張致恒會主動分享跟不同女性的合照，交代自己的行蹤，最後自己的工人看不過眼，踢爆張致恒趁莊韻澄不在家時，帶不同女伴回家。莊韻澄說︰「佢覺得自己攤晒出來，無呃你。」