熱門搜尋:
保暖方法 買家印花稅 財政預算案2024 撤辣 煙草稅 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 垃圾徵費 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 婚後事
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-03-01 18:15:59

婚後事｜小童星鄭淽月戲演繹逾十種情緒 感激兩大幕後功臣幫拖

分享：
婚後事｜小童星鄭淽月戲演繹逾十種情緒 感激兩大幕後功臣幫拖

餐廳「隔著玻璃說愛你」場口超感人。

由羅子溢、陳自瑤、王敏奕等合演的無綫劇《婚後事》昨晚（29日）第四集飾演潘悅的小演員鄭淽月昨晚超水準演出，尤其與善仁吃蛋糕一幕更是演繹得極之感人。場口講述善仁與明芯分居後帶悅悅吃甜品爭取時間父女樂，可惜中途殺出明芯母親Nancy（黎燕珊飾）加以阻撓；為免爸爸難做，悅悅狼吞虎嚥橫掃蛋糕之後在善仁離開餐廳之際，悅悅爭取機會表達思念及愛意，除了做出比心手勢，又在玻璃上劃心兼隔空向爸爸說「I love you」，父女二人最後隔著玻璃以手傳情，配以子溢及月月的動人演繹，場面感人！另外在「前言不對後語」場口，月月亦刻意以誇張的表情及語氣，去表達劇中悅悅故意撒謊的狀態，相當厲害。 

鄭淽月演技獲封全集MVP。

鄭淽月演技獲封全集MVP。

獲網民激讚

昨晚一集對於拍攝當時只有9歳的月月確是相當大挑戰，短短一集中，月月先後要演繹天真、擔憂、古惑、左右為難、痛苦、失望、憤怒、崩潰、叛逆及行屍走肉等不同情緒，但月月亦能成功駕馭，加上角色性格乖巧，吸獲大量正評：「個女嘅表情好到位」、「妹妹係呢集mvp」、「由頭喊到尾」、「妹妹做得非常好！感人！喊死我！」。 

原來月月如此好戲，全因背後有專人幫拖，他就是已升呢戲劇導師的鄧智堅。在《婚後事》中飾演善仁代表大律師Gordon的智堅，背後有為月月擔任戲劇指導，月月昨日除公開在社交網答謝堅叔外，還感激劇中飾演姐姐Julie的黃頌明全程陪同訓練演技：「感謝你的教導，我係第一次上由演員親自教授的戲劇課，真的可以學到了很多。當然唔少得仲有要多謝小明姐姐陪我排練啦！」另翻查資料，月月原來演出經驗相當豐富，除了拍攝劇集，亦曾參與電影、微電影及廣告拍攝，並曾在電影《世間有她》中飾演鄭秀文和馮德倫女兒。除了別具演藝天分，月月還有其他專長及嗜好，體操、跳舞樣樣皆精，可謂動靜皆宜；除曾代表香港出戰競技疊杯世錦賽並勇奪季軍外，亦曾參加《Little Miss Hong Kong2019》競選，當時的樣子更是相當可愛漂亮，堪稱多才多藝的全面童星。

Ad Block
鄭淽月一集戲演繹逾十種情緒 。 鄭淽月感激鄧智堅及黃頌明陪同訓練演技。 鄭淽月跟羅子溢有多場對手戲。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受