婚後事｜小童星鄭淽月戲演繹逾十種情緒 感激兩大幕後功臣幫拖

由羅子溢、陳自瑤、王敏奕等合演的無綫劇《婚後事》昨晚（29日）第四集飾演潘悅的小演員鄭淽月昨晚超水準演出，尤其與善仁吃蛋糕一幕更是演繹得極之感人。場口講述善仁與明芯分居後帶悅悅吃甜品爭取時間父女樂，可惜中途殺出明芯母親Nancy（黎燕珊飾）加以阻撓；為免爸爸難做，悅悅狼吞虎嚥橫掃蛋糕…之後在善仁離開餐廳之際，悅悅爭取機會表達思念及愛意，除了做出比心手勢，又在玻璃上劃心兼隔空向爸爸說「I love you」，父女二人最後隔著玻璃以手傳情，配以子溢及月月的動人演繹，場面感人！另外在「前言不對後語」場口，月月亦刻意以誇張的表情及語氣，去表達劇中悅悅故意撒謊的狀態，相當厲害。

獲網民激讚

昨晚一集對於拍攝當時只有9歳的月月確是相當大挑戰，短短一集中，月月先後要演繹天真、擔憂、古惑、左右為難、痛苦、失望、憤怒、崩潰、叛逆及行屍走肉等不同情緒，但月月亦能成功駕馭，加上角色性格乖巧，吸獲大量正評：「個女嘅表情好到位」、「妹妹係呢集mvp」、「由頭喊到尾」、「妹妹做得非常好！感人！喊死我！」。

原來月月如此好戲，全因背後有專人幫拖，他就是已升呢戲劇導師的鄧智堅。在《婚後事》中飾演善仁代表大律師Gordon的智堅，背後有為月月擔任戲劇指導，月月昨日除公開在社交網答謝堅叔外，還感激劇中飾演姐姐Julie的黃頌明全程陪同訓練演技：「感謝你的教導，我係第一次上由演員親自教授的戲劇課，真的可以學到了很多。當然唔少得仲有要多謝小明姐姐陪我排練啦！」另翻查資料，月月原來演出經驗相當豐富，除了拍攝劇集，亦曾參與電影、微電影及廣告拍攝，並曾在電影《世間有她》中飾演鄭秀文和馮德倫女兒。除了別具演藝天分，月月還有其他專長及嗜好，體操、跳舞樣樣皆精，可謂動靜皆宜；除曾代表香港出戰競技疊杯世錦賽並勇奪季軍外，亦曾參加《Little Miss Hong Kong2019》競選，當時的樣子更是相當可愛漂亮，堪稱多才多藝的全面童星。